В 18 регионах России не хватает препаратов для лечения ВИЧ-инфекции

В 18 регионах России наблюдаются перебои с поставками лекарств от ВИЧ-инфекции. На это обратили внимание пациентские организации. Кроме того, они обеспокоены тем, что в бюджете на следующий год заложено недостаточно средств для закупки препаратов в необходимом объёме. Активисты из 32 городов России обратились с письмом в правительство, Госдуму и министерство здравоохранения с требованием принять меры для предотвращения перебоев с лекарствами как в текущем, так и в будущем году.

По сообщению НКО "Пациентский контроль", которая занимается вопросом обеспечения лекарствами от ВИЧ, вирусных гепатитов и туберкулёза, с 1 апреля по 10 июля организация получила 182 обращения о нехватке препаратов от ВИЧ в региональных СПИД-центрах. Перебои наблюдаются в 18 регионах России, а также в учреждениях ФСИН и ФМБА. Больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Тюменской областей, а также из так называемой "ДНР", которая теперь тоже находится на балансе российского Минздрава.

В четырёх ответах Минздрава пациентам им предлагается обращаться в региональные органы здравоохранения. Запросы в минздравы этих регионов остались без ответов, пишут "Ведомости".

В коллективном письме активисты просят выделить дополнительное финансирование на закупку лекарств в 2023 году, и в качестве экстренной меры предотвращения перебоев организовать дополнительные закупки за счёт бюджета 2024 года. Кроме того, в письме говорится о необходимости проведения переговоров с российскими фармацевтическими компаниями по вопросу снижения цены.

По словам представителя "Пациентского контроля" Юлии Верещагиной, из-за отсутствия лекарств врачи вынуждены менять схемы лечения, в том числе назначать ранее отменённые препараты, которые вызывали у пациентов побочные эффекты. Если раньше перебои в основном происходили с дорогостоящими препаратами, не имеющими аналогов на российском фармрынке, то теперь эта линейка дополнилась относительно дешёвыми лекарствами, которые производят российские фармкомпании.

Общественники делают вывод, что весь запланированный объем средств федерального бюджета на текущий год израсходован, а охват терапией составляет около 30% от количества нуждающихся в ней пациентов.

Представитель пресс-службы Министерства здравоохранения в ответ на запрос "Ведомостей" сообщил, что "пациенты будут обеспечены в рамках выделенных бюджетных ассигнований на 2023 г. в соответствии с утверждённой комиссией Минздрава России заявкой на закупку лекарственных препаратов". На вопрос, в какую сумму оценивается потребность российских пациентов в антивирусных препаратах в текущем году, представитель ведомства не ответил.