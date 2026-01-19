Мир по Трампу

Владимир Путин получил приглашение в "Совет мира" по сектору Газа, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: "В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы".

Этот совет создаёт Дональд Трамп. Государствам, которые захотят иметь постоянное место в этой организации, придется заплатить миллиард долларов.

Государства, которые сделают взнос в течение первого года после вступления устава в силу, получат постоянное членство, остальные будут назначаться на срок не более трех лет. Согласно документу, Трамп станет первым председателем "Совета мира" и будет решать, кого пригласить в организацию.

Изначально создание "Совета мира" являлось частью мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Однако в тексте устава, как пишет газета Financial Times, Газа не упоминается.

"Совет мира" описывается как "международная организация, которая ставит своей целью продвигать стабильность, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты".

О создании "Совета мира" Трамп объявил 16 января. Помимо Трампа, туда войдут: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский бизнесмен Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

Как отмечает Bloomberg, американский президент пытается создать альтернативу или конкурента ООН, которую он давно критикует.

Зачем Трамп создает ''Совет мира", как это может повлиять на переговоры о мире в Украине и что происходит на фронте, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Владимиром Фесенко и военным обозревателем Давидом Шарпом.







