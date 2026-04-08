Выжидание Путина. Как действует Россия в войне США с Ираном

Россия с февраля, с самого начала войны США и Израиля против Ирана, заняла позицию резкого осуждения действий Вашингтона. Официальная Москва призывает стороны к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Однако на практике российский президент Владимир Путин придерживается стратегии "осторожного партнерства" с Тегераном, тщательного избегая резких действий и высказываний и тем более какого-либо явного военного вмешательства.

МИД РФ неоднократно осудил американские и израильские воздушные удары по Ирану, назвав их вооруженной агрессией, которая может "обрушить в хаос" весь Ближний Восток. Постпред России при ООН Василий Небензя несколько раз потребовал от США и Израиля немедленно прекратить военные действия. Еще 9 марта Владимир Путин в первой за несколько месяцев телефонной беседе лично предложил Дональду Трампу свои варианты скорейшего окончания войны, решив взять на себя роль посредника на Ближнем Востоке, на которую ранее претендовали многие другие региональные лидеры.

Вечером 7 апреля Россия и Китай, воспользовавшись правом вето, заблокировали резолюцию Совбеза ООН о мерах по разблокированию Ормузского пролива, которую подготовили Катар, Бахрейн и другие страны Персидского залива. В первой версии документа предлагалось защищать свободу судоходства по каналу "всеми необходимыми средствами", включая в том числе и военные меры. В окончательном варианте же текста настоятельно рекомендуется "координировать оборонительные усилия для обеспечения безопасного судоходства".

"Cколь бы ни пытались авторы придать тексту заобщенные формулировки, его суть оставалась неизменной – предоставление карт-бланша на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию… Принятие такого документа, игнорирующего широкий контекст ситуации, еще больше антагонизировало бы Иран, который и без того находится под ежедневными американо-израильскими ударами", – заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Кремль многие годы прямо называл иранский режим своим важным союзником в борьбе против Запада и заключал с ним разнообразные стратегические соглашения, в том числе с целью обхода западных санкций и совместных военных разработок. Военное сотрудничество между Россией и Ираном еще больше усилилось во время войны в Сирии, где обе страны до последнего поддерживали, до его свержения в декабре 2024 года, диктатора Башара Асада.

17 января 2025 года, во время визита в Кремль иранского президента Масуда Пезешкиана, Россия и Иран подписали новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который углубил их оборонные связи – но не включающий, впрочем, пункт о взаимной защите в случае военного нападения. Кроме того, еще с 2001 года между Москвой и Тегераном действует "Соглашение об основах взаимных отношений и принципах сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией", первоначально рассчитанное на 10 лет, но потом трижды продленное на пятилетний срок, в последний раз в 2021 году.

Пока что, по разным сообщениям, Россия оказывает Ирану поддержку данными своей разведки о позициях американских военных, и предоставляет ему спутниковые снимки и технологии для дронов. При этом МИД РФ официально опроверг эту информацию в заявлении от 1 апреля 2026 года.

Однако еще в начале марта сам Дональд Трамп, комментируя подозрения американских спецслужб о возможной роли России в этой войне, в интервью Fox News довольно равнодушно признал, что это возможно. Ведущий спросил у президента США, получает ли Иран помощь от Путина, на что Дональд Трамп ответил: "Думаю, он, возможно, немного им помогает, да, наверное, и он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине. И мы действительно помогаем, и он [Путин] это отметил, и Китай сказал бы то же самое. По сути, они поступают точно так же, как и мы, откровенно говоря".

Ряд источников утверждает, что иранская ПВО использовала какую-то ракету российского производства (в некоторых сообщениях упоминается ее скорость в 2.8 Маха) для уничтожения американского истребителя F-15E "Strike Eagle", который был сбит над территорией Ирана 3 апреля.

Возможная военная поддержка Ирана Россией

Основные российские системы, которые, по данным СМИ и экспертов, формируют "противовоздушный щит" Ирана:

С-400 "Триумф"

Хотя официальных подтверждений о полной боевой готовности С-400 в Иране на начало 2026 года не было, многие аналитики связывают возросшую эффективность иранской ПВО именно с тайными поставками Москвой этих комплексов или их отдельных компонентов (радаров). С-400 способен поражать цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 30 километров. Его радары видят самолеты с пониженной заметностью гораздо лучше, чем системы предыдущих поколений.

С-300 (модификация С-300ПМУ-2 "Фаворит")

Это основа иранской ПВО большой дальности, официально поставленная Россией еще в 2016 году. Эти системы прикрывают важнейшие стратегические объекты (Тегеран, ядерные центры в Натанзе и Бушере). Они интегрированы в единую сеть управления, что позволяет иранцам быстро распределять цели.

ЗРПК "Панцирь-С1"

Используется для защиты самих комплексов С-300/С-400 от высокоточного оружия и крылатых ракет. Именно "Панцири" представляют наибольшую угрозу для низколетящих целей и дронов, которые США используют для подавления ПВО Ирана.

РЛС "Резонанс-НЭ" и "Небо-М"

Российские радиолокационные станции, работающие в метровом диапазоне. Эти радары специализируются на обнаружении самолетов-"невидимок" (таких, как американские F-35 и F-22). Считается, что именно благодаря российским радарам иранские расчеты получают целеуказание задолго до того, как американские самолеты входят в зону пуска своих ракет.

Кроме этого, многие иранские комплексы ПВО, такие как "Бавар-373" и "Хордад-15", также являются глубокой модернизацией российских технологий или созданы при консультационной поддержке военных специалистов из РФ. Это объясняет, почему иранская ПВО оказалась устойчивее, чем предполагалось в Вашингтоне, даже для последних модификаций ударных истребителей-бомбардировщиков наподобие F-15E "Strike Eagle", принадлежащих к поколению "4++".

Главный вопрос экспертов сейчас таков: передала ли Россия Ирану не только комплексы С-400, но также и новейшие ракеты серии 40Н6Е к ним, которые обладают сверхдальним радиусом действия и активной головкой самонаведения (это могло бы объяснить поражение американского F-15E в глубоком тылу Ирана).

Как реагирует Иран на действия России

Риторика иранских лидеров в отношении Москвы после начала США и Израилем операции "Эпическая ярость" стала более эмоциональной и противоречивой. В марте многие иранские официальные лица вновь подтвердили, что помощь со стороны России "не является секретом" и осуществляется по многим направлениям.

26 марта Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Владимира Путина за поддержку в своем аккаунте в сети Х:

Однако наряду с публичными благодарностями в СМИ появились сообщения о недовольстве Тегерана недостатком "союзнической верности". Основные причины трений:

Задержка поставок вооружений

Иранские чиновники открыто выражали разочарование тем, что Россия затянула поставки истребителей Су-35 и систем ПВО С-400. В условиях прямых ударов со стороны Израиля и США эти задержки стали для Тегерана критическими.

Публичное дистанцирование

Тегеран возмутило заявление Кремля о том, что Иран "не просил о военной помощи". Иранские СМИ назвали это утверждение "ложью", расценив его как попытку Москвы избежать прямого столкновения с Западом за счет интересов союзника.

Отказ осуждать Израиль

Хотя Россия оказывает Ирану риторическую поддержку в ООН, как полагают некоторые высшие иранские чиновники, она не предприняла решительных шагов по сдерживанию Израиля в Сирии или Ливане – что в Тегеране восприняли как молчаливое согласие Москвы на ослабление иранских прокси-сил на Ближнем Востоке.

Экономический прагматизм

Иран недоволен тем, что Россия продолжает конкурировать с ним на "серых" рынках нефти, демпингуя цены и перехватывая покупателей в Азии, что лишает бюджет Ирана необходимых в военное время средств.

Таким образом, Иран видит в поведении Москвы попытку оставаться в стороне и играть свою роль в войне, в то время как сам Тегеран ждал от "всеобъемлющего партнерства" статуса полноценного военного альянса.

Что еще могут планировать в Кремле

На закрытых совещаниях в Кремле уже более месяца обсуждается необходимость извлечения выгод из роста мировых цен на нефть и переключения внимания Запада с Украины на Ближний Восток, что прямо связано с новыми масштабными боевыми действиями на Ближнем Востоке. Для России война США с Ираном, скорее всего, стала настоящим подарком – рост цен на нефть (до 120–150 долларов за баррель) и ослабление санкций США (ради снижения цен) принесли в бюджет РФ дополнительные 45–151 миллиардов долларов, по разным оценкам.

Владимир Путин начал использовать иранский кризис как рычаг давления на США – в частности, Россия, как сообщается, выдвинула условия по прекращению обмена разведанными с Тегераном в обмен на уступки по другим вопросам (вероятно, связанным с российским полномасштабным вторжением в Украину). Противостояние с Ираном заставило США отвлечь значительные военные и финансовые ресурсы от Европы в сторону Ближнего Востока, что косвенно изменило баланс сил в войне России с Украиной.

Также эта война, безусловно, ускорила транспортно-экономическую интеграцию России и Ирана. Совместные проекты, такие как "Астара-Решт-Казвин", стали для Москвы и Тегерана стратегическими инструментами обхода санкций и создания альтернативных торговых коридоров вне контроля Запада и Соединенных Штатов.

Железная дорога "Астара-Решт-Казвин" – это важнейшее недостающее звено западной ветви гигантского торгово-транспортного коридора между Россией и Ираном "Север-Юг" (INSTC), мультимодального маршрута протяженностью 7200 километров, который связывает Санкт-Петербург с портами Индии (в первую очередь Мумбаи) через иранскую территорию.

Несмотря на продолжающиеся воздушные удары США и Израиля, с 1 апреля 2026 года Россия и Иран приступили к активной фазе строительства именно этого участка. Проект, как заявляют в Москве, позволит создать "бесшовное железнодорожное сообщение" от Балтики до Персидского залива.

С марта 2026 года в России наблюдаются перебои с импортом некоторых товаров из Ирана из-за боевых действий и санкционных ограничений. Тем не менее, Иран официально разрешил российским судам проход через стратегически важный Ормузский пролив, что критично для морской части коридора "Север-Юг" (INSTC).