Мирный план Китая и евросанкции

Что новое происходит через год после начала войны? Китайская мирная инициатива и 10-ый пакет санкций Евросоюза.

В эфире политик, экономист, в прошлом зам министра энергетики Владимир Милов и военный эксперт Дэвид Шарп.

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