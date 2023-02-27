Мирный план Китая и евросанкции

Что новое происходит через год после начала войны? Китайская мирная инициатива и 10-ый пакет санкций Евросоюза.
В эфире политик, экономист, в прошлом зам министра энергетики Владимир Милов и военный эксперт Дэвид Шарп.
Видеоверсия программы
Что новое происходит через год после начала войны? Китайская мирная инициатива и 10-ый пакет санкций Евросоюза.
В эфире политик, экономист, в прошлом зам министра энергетики Владимир Милов и военный эксперт Дэвид Шарп.
Видеоверсия программы
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