Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Мирный план Китая и евросанкции

Что новое происходит через год после начала войны? Китайская мирная инициатива и 10-ый пакет санкций Евросоюза.

В эфире политик, экономист, в прошлом зам министра энергетики Владимир Милов и военный эксперт Дэвид Шарп.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG