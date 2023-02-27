Умер политолог Глеб Павловский

Политолог, основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский умер на 72 году жизни. Об этом сообщил его друг, профессор ВШЭ Симон Кордонский. Павловский был известен как ключевой политтехнолог Кремля во время первых сроков президента Владимира Путина. Его фонд разрабатывал первую предвыборную кампанию политика.

Павловский — бывший участник советского диссидентского движения. В 1974 году он дал показания в КГБ на своего знакомого Вячеслава Игрунова по делу о распространении сведений, порочащих советский строй, во время суда отказался от них и их изъяли из обвинения. Был редактором самиздатовского журнала "Поиски".

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