Мировые лидеры соболезнуют семье убитого президента Гаити Моиза

Из разных стран поступают соболезнования семье убитого президента Гаити Жовенеля Моиза. Одновременно мировые лидеры обеспокоены возможным дальнейшим развитием ситуации в одном из самых бедных государств на планете.

"Это ужасное преступление", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, администрация президента США Джо Байдена сейчас собирает всё связанную с убийством информацию. "Мы поддерживаем народ Гаити и остаёмся наготове, чтобы оказать им необходимое содействие", - подчеркнула Псаки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что был шокирован известием. "Наши соболезнования семье президента и гражданам Гаити. Это мерзкое событие, и я призываю сейчас всех сохранять спокойствие", - сказал Джонсон.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес призвал Организацию американских государств направить в Республику Гаити экстренную миссию, чтобы, как он выразился, защитить демократию.

В МИД России, комментируя гибель президента Гаити, произошедшее назвали следствием продолжительного внутреннего конфликта в этой стране. В Москве выразили "искренние соболезнования народу и правительству Гаити, родным и близким Жовенеля Моиза".

Премьер-министр Гаити Клод Жозеф призвал ООН как можно скорее обсудить ситуацию на заседании Совета безопасности международной организации. Жозеф указал на необходимость международного расследования гибели гаитянского политика.

Жовенель Моиз был застрелен неизвестными у себя дома в ночь на среду. Его супруга также была ранена. Её госпитализировали, но подробностей о состоянии Мартин Моиз нет.

Премьер-министр Клод Жозеф подчёркивает, что национальная полиция и армия стремятся контролировать ситуацию.

Жовенелю Моизу было 53 года. Официально он вступил в должность в феврале 2017-го года. В адрес его окружения звучали обвинения в коррупции. Череда антиправительственных выступлений нередко сопровождалась погромами.

Оппозиция обвиняла Моиза в попытках установить диктаторский режим и остаться у власти сверх положенного Конституцией срока. Оппозиция указывает, что фактически пятилетний президентский срок Моиза истёк в феврале нынешнего года. И именно в феврале 2021-го года сам глава государства заявлял о раскрытом заговоре с целью его убийства и госпереворота.

Республика Гаити пребывает в состоянии хронического кризиса в экономике (с высоким уровнем инфляции), проблем в политической и социальной сферах. В столице страны Порт-о-Пренсе всплеск уличной преступности и насилия со стороны вооружённых банд.