Мировые военные расходы стали рекордными в 2022 году

Мировые расходы на военные нужды в 2022 году стали рекордными, достигнув 2,24 триллиона долларов. Об этом сообщается в отчёте Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Одним из основных факторов увеличения расходов стало российское вторжение в Украину, следует из доклада. Россия заняла третье место в мире, после США и Китая, по тратам на военные нужды. Они выросли на 9,2% и составили 86,4 миллиарда долларов. Причём цифра оказалась на 34% выше, чем было предусмотрено российским бюджетом, отмечают авторы отчёта.

Военные расходы Украины достигли 44 миллиардов долларов, увеличившись за год на 640%. Это самый резкий рост, когда-либо зафиксированный SIPRI.

Страны НАТО в совокупности потратили 1,2 триллиона долларов за год – на 0,9% больше, чем в 2021 году. Военные расходы США составили 877 миллиардов долларов, или 39% от всех мировых расходов на военные нужды. При этом 19,9 миллиарда долларов были выделены Украине в качестве военной помощи.

Военная помощь и возросшая угроза со стороны России "значительно повлияли" на увеличение военных расходов в Европе. Траты на военные нужды стран Центральной и Западной Европы достигли 345 миллиардов долларов, что в реальном выражении стало самым высоким показателем после окончания холодной войны.

Наиболее стремительный рост военных расходов зафиксирован в Финляндии (+36%), Литве (+27%), Швеции (+12%) и Польше (+11%). Больше остальных стран Европы потратила Великобритания – 68,5 миллиардов долларов, из которых примерно 2,5 миллиарда составила военная помощь Украине.

Военные расходы Китая увеличиваются уже 28 лет подряд. В 2022 году страна израсходовала 292 миллиарда долларов, став второй в мире по уровню таких трат.