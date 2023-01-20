Президент Франции объявил о решении увеличить оборонный бюджет

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил существенно увеличить расходы на оборону до конца десятилетия и провести трансформацию французских ядерных вооруженных сил, чтобы противостоять растущим угрозам с учётом влияния войны России с Украиной.

Макрон в пятницу посетил авиабазу Мон-де-Марсан и выступил там перед французскими военнослужащими. Президент Франции предложил выделить 413 миллиардов евро на военные расходы в период с 2024-го по 2030 год, чтобы, по его словам, обеспечить свободу, безопасность и процветание в мире. Военный план на 2019-2025 годы предусматривал военное финансирование на сумму 295 миллиардов евро.

Макрон в своём выступлении также отметил угрозы гибридной войны, растущие кибератаки на критически важную инфраструктуру и сохраняющиеся угрозы терроризма.

Кроме того, французский лидер заявил, что страна намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания. По словам Макрона, ядерные силы ставят Францию в особое положение среди других стран ЕС.

"У Франции есть и будут армии, готовые к вызовам века", — сказал Макрон. Он добавил, то Париж будет вкладывать значительные средства в беспилотники и военную разведку. Франция также будет уделять внимание своему присутствию в заморских территориях, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где возникают новые угрозы, подчеркнул Макрон.

Визит французского лидера на военную базу состоялся на фоне начавшейся в Германии встречи министров обороны стран НАТО и других государств-союзников Украины в войне с Россией. Стороны обсуждают координацию поставок оружия Киеву – в том числе тяжёлого вооружения.

Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта. Кремль заявил, что поставки Украине военной техники ничего не изменят.

Украина заявляет, что не имеет планов наступления на территорию России, а тяжёлое вооружение требуется ей для освобождения собственных территорий, включая аннексированный Крым.

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