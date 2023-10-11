Митрополит, связанный с Путиным, займёт пост в Крымской митрополии

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой митрополии Русской православной церкви в аннексированном Крыму. Священник освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в сообщении на официальном сайте Московского патриархата.

Вместо Тихона Псковскую митрополию возглавит епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии. Он же станет игуменом Псково-Печерского монастыря.

Митрополита Тихона называли иерархом РПЦ, приближённым к Владимиру Путину и даже духовником российского президента. В марте Шевкунов попал на кадры первого после начала войны с Украиной визита Путина в Крым.

Как председатель Патриаршего совета по культуре митрополит выступал за передачу иконы "Троица" Андрея Рублёва из Третьяковской галереи во владение Русской православной церкви.

Журналисты-расследователи из "Сирены" также утверждали, что Тихон получал крупные государственные гранты – в общей сложности более 76 миллионов рублей. Речь идет о фестивалях в Псковской области, а также о выставках в исторических парках "Россия — моя история". В прошлом году о том, что проекты митрополита получали миллиарды из госбюджете, также сообщал издание "Важные истории".

Тихон также известен тем, что заблокировал работу над законом о борьбе с домашним насилием, который должны были внести в Госдуму ещё в конце 2019 года. Об этом осенью прошлого года сообщало издание "Вёрстка".

Больше новостей Радио Свобода: