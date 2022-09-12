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Многодетным россиянам хотят разрешить вступать в мобрезерв

Иллюстративная фотография

Депутаты от "Единой России" внесли на рассмотрение Госдумы поправки к федеральным законам "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и "О воинской обязанности и военной службе", которые позволят многодетным россиянам при желании вступить в мобилизационный резерв. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Сейчас многодетные россияне (это те, у кого есть трое и более детей) освобождены от призыва на военные сборы, но, по мнению авторов законопроекта, многие хотели бы вступить в резерв.

Мобилизационный резерв действует в России с 2015 года. Люди, которые в нём состоят, в мирное время проходят военное обучение без отрыва от основной работы, а при объявлении мобилизации автоматически пополняют ряды армии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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