На Камчатке рыболовам предложили в неудачный сезон поехать воевать в Украину

На Камчатке человек, представившийся военный комиссаром, агитировал сотрудников рыболовных заводов записаться на службу в армию и отправиться воевать в Украину. Предложение было сделано в худший за 12 лет сезон вылова лосося, на который в регион съезжаются сезонные рабочие. Видеозапись агитации на одном из заводов есть в распоряжении Сибирь.Реалии.

На ней человек в военной форме призывает работников заключать контракты с министерством обороны. " Рыбалка в этом году не всем удалась. Поэтому есть такая возможность отслужить 6 месяцев и сразу потом пойти сюда на рыбалку", — говорит вербовщик.

По его словам, служить контрактникам можно и в регионе, но гораздо лучшие условия они получат в Украине. День службы на украинской территории обещали засчитать за три, обещанный средний заработок — 350–450 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает информационное агентство "Кам 24" со ссылкой на Росрыболовство, улов лососевых в ходе красной путины летом 2022 года на Камчатке оказался худшим за последние 12 лет. Это может означать сокращение выплат временным рабочим, приехавшим в регион на заработки, а их контракты обычно завершаются к концу лета — начала осени.

Собеседник Сибирь.Реалий рассказал, что предложение вербовщика, как ему известно, заинтересовало нескольких работников. Кроме граждан России контракты активно предлагали гражданам Узбекистана, отметил он.