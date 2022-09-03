На Камчатке рыболовам предложили в неудачный сезон поехать воевать в Украину

На Камчатке человек, представившийся военный комиссаром, агитировал сотрудников рыболовных заводов записаться на службу в армию и отправиться воевать в Украину. Предложение было сделано в худший за 12 лет сезон вылова лосося, на который в регион съезжаются сезонные рабочие. Видеозапись агитации на одном из заводов есть в распоряжении Сибирь.Реалии.
На ней человек в военной форме призывает работников заключать контракты с министерством обороны. " Рыбалка в этом году не всем удалась. Поэтому есть такая возможность отслужить 6 месяцев и сразу потом пойти сюда на рыбалку", — говорит вербовщик.
По его словам, служить контрактникам можно и в регионе, но гораздо лучшие условия они получат в Украине. День службы на украинской территории обещали засчитать за три, обещанный средний заработок — 350–450 тысяч рублей в месяц.
Как сообщает информационное агентство "Кам 24" со ссылкой на Росрыболовство, улов лососевых в ходе красной путины летом 2022 года на Камчатке оказался худшим за последние 12 лет. Это может означать сокращение выплат временным рабочим, приехавшим в регион на заработки, а их контракты обычно завершаются к концу лета — начала осени.
Собеседник Сибирь.Реалий рассказал, что предложение вербовщика, как ему известно, заинтересовало нескольких работников. Кроме граждан России контракты активно предлагали гражданам Узбекистана, отметил он.
- Россия не раскрывает численность своей группировки в Украине. Однако согласно многочисленным сообщениям из зоны конфликта, российским военным не хватает живой силы, в том числе после тяжёлых потерь в ходе войны.
- В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в 15 тысяч убитыми и около 45 тысяч ранеными. Украинская армия заявляет о 48700 убитых российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны преувеличивать потери противника.
- На фоне сообщений о высоких потерях, Кремль поручил регионам сформировать именные добровольческие подразделения для участия в войне в Украине, сообщали журналистские расследования. Военкоматы обещают контрактникам условия, значительно лучше тех, что были раньше, и зарплаты кратно выше средних по регионам. Сообщается о массовой вербовке на службу заключённых колоний, подследственных и иностранцев.
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