Ульяновский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима мобилизованного Игоря Малясова из Чувашии за драку с офицером и побег из части. Об этом сообщил российский Следственный комитет.

Малясова признали виновным в насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации и самовольном оставлении части в период мобилизации.

Во время расследования избиения командира мобилизованного прикомандировали к военной части, из которой он 4 января 2023 года сбежал и направился к родным в село Семёновское Порецкого района на западе Чувашии. Там 12 января он был задержан.