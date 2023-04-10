Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Мобилизованного из Чувашии приговорили к 6,5 годам колонии за драку с командиром и побег из части

Ульяновский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима мобилизованного Игоря Малясова из Чувашии за драку с офицером и побег из части. Об этом сообщил российский Следственный комитет.

Малясова признали виновным в насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации и самовольном оставлении части в период мобилизации.

Во время расследования избиения командира мобилизованного прикомандировали к военной части, из которой он 4 января 2023 года сбежал и направился к родным в село Семёновское Порецкого района на западе Чувашии. Там 12 января он был задержан.

  • 24 сентября 2022 года Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за преступления в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта, напоминает канал Настоящее Время. После этого суды вынесли несколько жёстких приговоров мобилизованным за дезертирство и конфликты с командованием, возбуждено не менее 470 дел о дезертирстве.
  • Мобилизованные неоднократно жаловались на плохое обеспечение и непродуманные действия командования, которое отправляет необученных бойцов на штурм укрепленных районов ВСУ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG