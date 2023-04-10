Ульяновский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима мобилизованного Игоря Малясова из Чувашии за драку с офицером и побег из части. Об этом сообщил российский Следственный комитет.
Малясова признали виновным в насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации и самовольном оставлении части в период мобилизации.
Во время расследования избиения командира мобилизованного прикомандировали к военной части, из которой он 4 января 2023 года сбежал и направился к родным в село Семёновское Порецкого района на западе Чувашии. Там 12 января он был задержан.
- 24 сентября 2022 года Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за преступления в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта, напоминает канал Настоящее Время. После этого суды вынесли несколько жёстких приговоров мобилизованным за дезертирство и конфликты с командованием, возбуждено не менее 470 дел о дезертирстве.
- Мобилизованные неоднократно жаловались на плохое обеспечение и непродуманные действия командования, которое отправляет необученных бойцов на штурм укрепленных районов ВСУ.
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