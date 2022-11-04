Путин: уже 318 тысяч россиян мобилизованы на войну в Украине

В России на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с волонтёрами на Красной площади. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.

По плану в рамках мобилизации на войну должны были призвать 300 тысяч россиян. "Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев – оно не сокращается", – пояснил Путин. Сегодня он подписал закон о добровольческих формированиях.

Также Путин подписал закон, согласно которому на войну в Украине могут быть мобилизованы граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Закон не касается лиц, осуждённых среди прочего за педофилию, терроризм, экстремизм, госизмену и организацию незаконного вооружённого формирования. Ранее сообщалось о вербовке заключённых в так называемую "ЧВК Вагнера".