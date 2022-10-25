Мобилизованных из Башкортостана отправили на фронт без подготовки

Мобилизованных из Башкортостана, которые ранее жаловались на плохие условия, отправили на фронт без подготовки. Об этом сообщили жёны троих из них телеканалу "Дождь".

Накануне призванные резервисты записали видеообращение. Они рассказали, что уже через неделю после мобилизации их отправили под Энергодар в Запорожскую область Украины, где оставили в лесу без воды и еды. Некоторым приходилось спать в ангаре на голых полах. Боевой подготовки они не проходили.

Сегодня – на следующий день после публикации видео – его участников отправили на фронт. Как сообщила "Дождю" Айгуль Газизова, её муж роет окопы, потому что рядом летают снаряды. Ольга, жена другого мобилизованного, Дениса Калимуллина, рассказывает, что мужа с сослуживцами отправили на "вторую линию фронта" (линия обороны, которая принимает бой, если прорвут первую). Им приходится ходить по 10 км в деревню за едой и также рыть себе окопы.