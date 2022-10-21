Издание "Важные истории" опубликовало анализ итогов первого месяца мобилизации в России. По их подсчётам, за месяц на фронте в Украине погибли как минимум 26 мобилизованных. Ещё как минимум 30 человек погибли в военных частях до отправки на фронт. Всего было мобилизовано около 230,5 тыс. человек.

Сообщения о погибших в первый месяц мобилизации взяты из открытых источников. Указывается, что многие из них были отправлены на фронт после военной подготовки, которая зачастую ограничивается несколькими днями.

Минимум 30 мобилизованных россиян умерли до отправки на фронт: на мобилизационных пунктах и в воинских частях. Причины их смерти разнообразны: от обострения хронических заболеваний до самоубийств. Самым массовым случаем гибели мобилизованных стала стрельба на полигоне в Белгородской области, возникшая в результате конфликта между мобилизованными: по разным данным, там погибли от 11 до 32 человек.

Имеются сообщения о сдаче мобилизованных россиян в плен, но каких-либо цифр не приводится.

В ходе первого месяца мобилизации сообщалось о многочисленных нарушениях в её проведении. Повестки вручались людям, не подлежащим призыву по состоянию здоровья, ранее не служившим, многодетным отцам, специалистам, которым была положена бронь. В Москве и Санкт-Петербурге проходили фактически полицейские облавы на мужчин призывного возраста, повестки которым вручались на улицах, в метро и в торговых центрах.

Сами мобилизованные и их родственники неоднократно сообщали о плохих условиях размещения новобранцев, отсутствии горячего питания и антисанитарии, а также о том, что мобилизованным практически не предоставляется военная экипировка: бронежилеты, спальники, медикаменты и термобельё им предлагалось покупать самостоятельно.

По словам военных аналитиков из Conflict Intelligence Team (CIT), реальное число мобилизованных в России оценить сложно: данные из регионов разнятся. Анализ "Важных историй" называет цифру в 230,5 тысяч человек.