МОК допустит украинскую саблистку Ольгу Харлан на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет в порядке исключения допустит украинскую саблистку Ольгу Харлан к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщил министр спорта Украины Вадим Гутцайт, опубликовав письмо президента МОК Томаса Баха. Ранее Харлан получила дисквалификацию после того, как на чемпионате мира в Милане отказалась пожать руку сопернице - российской фехтовальщице Анне Смирновой.

В письме Баха указано, что хотя дисквалификация, наложенная на Харлан Международной федерацией фехтования, остаётся в силе, МОК делает для неё исключение, учитывая уникальность ситуации. Комитет выделит ей дополнительную квоту на Олимпийских играх, даже если она к тому моменту не сможет пройти обычную квалификацию и набрать необходимые баллы. Бах заканчивает письмо словами о том, что МОК будет и далее солидарен с Украиной и украинскими спортсменами.

Шестикратная чемпионка мира по фехтованию с саблей Ольга Харлан была дисквалифицирована Международной федерацией фехтования 27 июля на 1/32 чемпионата мира в Милане. Набранные на нём баллы являются "пропуском" на Олимпиаду. Харлан победила российскую саблистку Анну Смирнову, выступавшую в нейтральном статусе, но после схватки отказалась обменяться с ней рукопожатием. По регламенту чемпионата, отказ от обязательного приветствия влечёт за собой дисквалификацию на 60 дней.

Украинская федерация фехтования заявила о намерении обжаловать дисквалификацию. После дисквалификации украинский министр спорта Вадим Гутцайт рассказал, что Украина заранее предупредила Международную федерацию фехтования, что её спортсмены не будут пожимать руку российским атлетам под нейтральным флагом.