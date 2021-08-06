МОК лишил аккредитации в Токио тренера белорусских легкоатлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации на Играх в Токио главного тренера белорусской сборной по легкой атлетике Юрия Моисевича и представителя команды Артура Шимака. МОК считает, что они причастны к попытке выслать из Токио бегунью Кристину Тимановскую.

Расследование инцидента продолжается. Моисевич и Шимак первыми попали под санкции МОК, поскольку ранее в интернете появились записи их разговоров с Тимановской. На аудио слышно, как два человека уговаривают спортсменку покинуть Олимпиаду, сославшись на травму. Это произошло вскоре после публичной критики Тимановской в соцсетях в адрес руководства сборной. В четверг пресс-конференции спортсменка сказала, что эти аудиозаписи подлинные.

Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что тренер попросил Тимановскую отказаться от выступления в связи с рекомендацией медиков, обеспокоенных эмоциональным и психологическим состоянием спортсменки.

Тимановская побоялась возвращаться в Минск из-за возможного преследования. В аэропорту Токио она попросила полицию о защите. Позже Варшава выдала спортсменке гуманитарную визу. Тимановская находится в Польше. По словам бегуньи, она планирует продолжить спортивную карьеру и готова вернуться на родину, если будет уверена, что находиться там безопасно.