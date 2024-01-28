"Мону Лизу" облили тыквенным супом, требуя права на здоровую пищу

В Париже в воскресенье две протестующие активистки облили тыквенным супом шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза", хранящийся в Лувре.

Картину защищает пуленепробиваемое стекло, по которому в том числе и растёкся суп. "Что важнее – искусство или право на здоровую, экологически чистую пищу?" – спросили протестующие, стоя перед картиной.

По данным источника в полиции, обе нарушительницы порядка были задержаны. Посетителей зала, где выставлено полотно, эвакуировали. Примерно через час помещение вновь открыли для публики. Произведение искусства не пострадало, сообщили в музее.

Агентство France-Presse отмечает, что инцидент в Лувре случился на фоне протестов французских фермеров по всей стране. Облившие "Мону Лизу" супом перед задержанием выкрикнули также, что "сельскохозяйственная система больна", а "фермеры умирают на работе".

Это последнее из череды подобных нападений на произведения искусства по всему миру с требованием принять дополнительные меры по защите планеты. Ответственность за ЧП в Лувре взяла на себя группа под названием "Продовольственная контратака". Группа заявила, что суп – это лишь "начало кампании гражданского сопротивления с требованием обеспечить общество здоровым и стабильным питанием".

Министр культуры Франции Рашида Дати осудила произошедшее. "Мона Лиза – это часть нашего наследия, принадлежащего будущим поколениям. Никакая причина не может оправдать нападение", – подчеркнула министр.

Это уже не первый акт вандализма в отношении одной из самых известных работ Леонардо. Так в мае прошлого года некий мужчина бросил в "Джоконду" пирог с заварным кремом со словами, что художники уделяют недостаточно внимания планете. После того, как в декабре 1956 года посетитель из Боливии швырнул в "Мону Лизу" камень, повредив ей левый локоть, картину покрыли стеклом. С 2005 года это стекло сделали пуленепробиваемым.