Премьер Польши предположил "русский след" в аварии на нефтепроводе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью "Польскому радио" в среду не исключил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоять российские интересы. Он не выдвинул прямых обвинений в чью-либо сторону, но упомянул, что "многие следы указывают на Кремль".

Моравецкий подчеркнул, что любые предположения будут подтверждены только по окончании расследования причин аварии. Он сказал, что пока не установлено, была ли она вызвана диверсией или случайным повреждением.

Утечка нефти на польском участке нефтепровода "Дружба" произошла в ночь с 11 на 12 октября. Польский оператор PERN сообщил, что повреждена одна из двух ниток нефтепровода, ведущая в Германию. Вторая нитка, по которой нефть поставляется в Венгрию, Чехию и Словакию, работает в штатном режиме. На месте аварии ведутся ремонтные работы, идёт расследование её возможных причин. Официальные представители Польши ранее заявляли, что они могут быть не связаны с саботажем, а носить техногенный характер.