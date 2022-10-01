Морозный шантаж. Елена Сорокина – о гуманитарной политике

Объяснять стратегию Кремля по отношению к Европе проверкой на прочность первым зимним морозцем стало уже общим местом. Условно эти планы можно назвать так: "Когда морозы ударят, станете более сговорчивыми и рвения в защите Украины у вас поубавится". Что же станет на самом деле более важным для европейцев: собственный кошелёк или судьба украинцев, собственный комфорт и благополучие или вопрос морали?

Вот почему российские пропагандисты подняли такой шум по поводу демонстраций в Праге в начале и в конце сентября: наконец-то дождались, наконец-то в Европе состоялись первые массовые народные выступления! Любимая газета Владимира Путина "Комсомольская правда" пишет о митинге 3 сентября: "Чехия вздрогнула и проснулась: В центре Праги прошла самая многочисленная за 30 лет акция протеста. 100 тысяч митингующих требовали обуздания инфляции, снижения тарифов и нормализации отношений с Россией". На самом деле митингующих было 70 тысяч, и это отнюдь не самая многолюдная акция протеста, демонстрации против правительства Андрея Бабиша в 2019 году собирали и по 250 тысяч человек. Однако данные социологических опросов службы Kantar показывают, что сегодня примерно половина чехов готова была бы вести переговоры с Россией о ценах на газ. Это не отменяет, конечно, того, что около 90 процентов граждан страны посчитали военное вторжение России в Украину актом открытой агрессии.

Большинство россиян не бывали в Европе, а потому имеют смутное представление о том, на каких моральных принципах основана здешняя политическая система

Означает ли готовность части чешского общества к смягчению политики по отношению к России, что кремлёвские политики добились поставленной цели, хотя бы в этой стране Центральной Европы? Что политика, по обыкновению, делается грязными руками, что выигрывает тот, кто больше заплатит и не спешит? Что европейцы не обратят внимания на издевательства "Газпрома" в рекламном видеоролике "А зима будет большая…", где на фоне грустной музыки мелькают кадры замерзающих городов Европы и ветряные мельницы. Захар Прилепин предлагает не терять времени и формировать "переходные" правительства европейских стран, как во времена Иосифа Сталина, ведь СССР якобы удавалось приводить к власти угодных Москве политиков. По Прилепину, не имеет смысла вести дипломатические переговоры с нынешним европейским истеблишментом, который 24 февраля показал свою однозначную позицию. Нет, надо просто формировать пророссийскую элиту: политиков, журналистов, экономистов, продвигая их в структуры европейской власти. Вывод таков: уже сейчас в России должны сидеть наготове правительства в изгнании Испании, Греции, Чехии и др., сидеть и ждать своего часа, потому что политическая и экономическая ситуация этому способствуют.



Я полагаю, что, как в самом начале интервенции кремлёвская команда не смогла верно оценить мотивацию украинцев защищать свою землю, свои семьи, так точно так же эти чиновники и политики не учитывают сегодня настроения европейцев. По мнению подавляющего большинства и чешских, и в целом европейских политических экспертов, все вопросы о возможности бизнес-переговоров с Россией об "эксклюзивных" ценах на энергоносители отпадают сами собой на фоне агрессии в Украине, эскалации военного конфликта, неоднократных угроз. Министр финансов Чехии Збынек Станьюра экспрессивно отреагировал на данные помянутого мною социологического опроса: "Когда кто-то бьет тебя по голове, нет никакого смысла с ним вести переговоры, чтобы он меньше тебя бил, или поверить, что если он не бьет тебя два дня, то и на третий день он тебя не ударит снова". Так что мечты о пестовании в Европе пророссийской элиты – это писательские фантазии Прилепина, рассчитанные на внутреннюю аудиторию. Увы, большинство россиян не имели возможности побывать в Европе, а потому имеют смутное представление о том, как здесь устроена политическая система и на каких моральных принципах она основана.

Вероятно, подписанный Владимиром Путиным несколько недель назад указ об утверждении концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом ориентирован на ту же аудиторию. На фоне почти всеобщей международной изоляции России, беспрецедентных санкций, разрастания военного конфликта указ выглядит странновато: в числе основных направлений гуманитарной политики за рубежом значатся "формирование объективного восприятия страны в мире", "продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей", "поддержка и продвижение русского языка в качестве языка международного общения"… Одним из основных принципов гуманитарной политики России за рубежом провозглашено "невмешательство во внутренние дела других государств, готовность учитывать интересы разных игроков на мировой арене". Всё это не имеет ровным счётом никакого отношения к реальности – на фоне той катастрофы, в которую погружает себя Россия.

Елена Сорокина – журналист и политолог



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