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В Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей закрывшуюся "Новую газету"

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов на праздновании по поводу вручения ему Нобелевской премии мира

Симоновский районный суд Москвы назначил изданию "Новая газета" штраф в 300 тысяч рублей за "распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации", сообщает "Коммерсантъ". В пресс-службе суда не уточнили, какую именно информацию и в каких конкретно материалах газеты суд признал недостоверной. "Новая газета" перестала выходить в конце марта, но старые выпуски по-прежнему доступны на сайте издания.

По словам источника ТАСС, протокол составили из-за видеообращения главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова от 24 февраля, в котором он выступил против военного вторжения России на территорию Украинуы Видеообращение было удалено с сайта "Новой газеты" ещё до решения редакции об остановке выпуска издания.

"Новая газета", основанная в 1993 году, считалась одним из главных независимых общественно-политических изданий в России. Она была известна критической позицией в отношении правящей российской власти и журналистскими расследованиями. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов в 2021 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.

После нападения России на Украину Муратов и коллектив "Новой газеты" заняли антивоенную позицию. 28 марта, после двух предупреждений Роскомнадзора, газета заявила о приостановке своей деятельности. Сейчас часть прежней редакции находится в Латвии и выпускает издание "Новая газета. Европа". Юридически оно не связан с приостановленной российской "Новой газетой". Муратов в состав редакции нового проекта не входит.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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