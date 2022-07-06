В Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей закрывшуюся "Новую газету"

Симоновский районный суд Москвы назначил изданию "Новая газета" штраф в 300 тысяч рублей за "распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации", сообщает "Коммерсантъ". В пресс-службе суда не уточнили, какую именно информацию и в каких конкретно материалах газеты суд признал недостоверной. "Новая газета" перестала выходить в конце марта, но старые выпуски по-прежнему доступны на сайте издания.

По словам источника ТАСС, протокол составили из-за видеообращения главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова от 24 февраля, в котором он выступил против военного вторжения России на территорию Украинуы Видеообращение было удалено с сайта "Новой газеты" ещё до решения редакции об остановке выпуска издания.

"Новая газета", основанная в 1993 году, считалась одним из главных независимых общественно-политических изданий в России. Она была известна критической позицией в отношении правящей российской власти и журналистскими расследованиями. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов в 2021 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.

После нападения России на Украину Муратов и коллектив "Новой газеты" заняли антивоенную позицию. 28 марта, после двух предупреждений Роскомнадзора, газета заявила о приостановке своей деятельности. Сейчас часть прежней редакции находится в Латвии и выпускает издание "Новая газета. Европа". Юридически оно не связан с приостановленной российской "Новой газетой". Муратов в состав редакции нового проекта не входит.