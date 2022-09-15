Верховный суд отозвал лицензию СМИ у сайта "Новой газеты"

Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал лицензию средства массовой информации у сайта "Новой газеты". Ранее лицензия была отозвана у печатного издания и у журнала-приложения "Но".

Роскомнадзор потребовал отзыва лицензии сайта "Новой" после двух официальных предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций, внесенных российским министерством юстиции в реестр так называемых иностранных агентов.

Редакция пыталась обжаловать эти предупреждения ещё весной, однако иски до сих пор не рассмотрены, — отмечает издание "Новая Газета. Европа".

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