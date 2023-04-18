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Мосгорсуд оставил под арестом журналиста WSJ Эвана Гершковича

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже, сообщил корреспондент "Медиазоны" из зала суда. Там во вторник 18 апреля рассматривалась апелляция на арест журналиста.

31-летний американский репортёр арестован до 29 мая, он содержится в СИЗО "Лефортово". На рассмотрение апелляции прибыла посол страны Линн Трейси, недавно посещавшая его в изоляторе.

Незадолго до начала заседания уральские СМИ сообщили о задержании ФСБ в Екатеринбурге активиста Ярослава Ширшикова, который 30 марта первым рассказал о задержании журналиста. Его подруга рассказала газете "Вечерние ведомости", что в их доме прошёл обыск. Сотрудник ФСБ заявил ей, что Ширшиков не задержан, а "доставлен на беседу".

Дело Гершковича

Сын советских эмигрантов, корреспондент одного из ведущих мировых изданий The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. Суд предъявил ему обвинения в шпионаже и поместил под арест на два месяца.

Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса — какого именно не сообщается, материалы дела засекречены. Кремль заявил, что в отношении Гершковича имеются улики, но не уточнил, какие именно.

Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника — Вашингтон ранее вносил Россию в список стран, в которых существует угроза захвата граждан США государством.

Гершковичу грозит до 20 лет заключения. Многие эксперты предполагают, что журналиста хотят обменять на одного из граждан России, ранее арестованных по аналогичной статье в странах Запада.

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