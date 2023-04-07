Журналисту WSJ Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

Следователи ФСБ предъявили официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщает "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на источники.

Журналист категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью. По словам собеседника ТАСС, дело журналиста маркировано грифом "совершенно секретно".

В четверг на прошлой неделе суд в Москве арестовал Эвана Гершковича на два месяца – до 29 мая. Ранее он был задержан в Екатеринбурге. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. По предъявленному обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла ещё о СССР). The Wall Street Journal и руководство США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста, призывая к его немедленному освобождению.