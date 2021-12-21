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Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО

Сергей Зуев

Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил обвиняемого в мошенничестве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

3 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Зуева до 7 марта, несмотря на ходатайство адвокатов смягчить меру пресечения. Защита в ходе слушаний настаивала на залоге или домашнем аресте, ссылаясь на плохое состояние здоровья Зуева, который незадолго до помещения в СИЗО перенес три операции, одна из которых на сердце.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости в том, чтобы ректор Шанинки оставался в СИЗО. Путин отметил состояние здоровья ректора и то, что его обвиняют по экономической статье.

На следующий день после заявления Путина защита Зуева обратились в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой отпустить его из-под ареста. Адвокаты ректора Шанинки отмечали, что следствие имеет право отпустить Зуева под подписку о невыезде без решения суда.

Смягчить меру пресечения Зуеву просила следствие и прокуратуру и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ранее омбудсмен посетила 67-летнего Зуева в медсанчасти следственного изолятора "Матросская тишина". По мнению Москальковой, освободить Сергея Зуева из СИЗО требуется не только по состоянию здоровья, но ещё и потому, что у него есть несовершеннолетние дети, один из которых – инвалид, а также родители-инвалиды.

  • 9 ноября Мосгорсуд отправил ректора Шанинки Сергея Зуева в следственный изолятор – до этого он находился под домашним арестом. До перевода в СИЗО Зуев был несколько раз госпитализирован, за последний год он перенес три операции, одна из которых – на сердце. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признаёт. 3 декабря суд продлил арест Зуева на три месяца.

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