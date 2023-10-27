Мосгорсуд приговорил к 12 годам учёного-физика за госизмену

Мосгорсуд признал виновным в государственной измене и назначил 12 лет колонии строгого режима физику Анатолию Губанову. 66-летний учёный возглавлял отделение аэродинамики самолетов и ракет Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, ведущего научного предприятия в этой сфере в России.

О приговоре сообщил из зала суда корреспондент "Медиазоны". Губанов был арестован с декабря 2020 года, один день в СИЗО суд зачёл как день в колонии.

Губанов работал в институте Жуковского с 1979 года. Сферой его научных интересов была аэродинамика самолётов, ракет и других высокоскоростных летательных аппаратов. Его обвинили в передаче секретных данных при совместной работе с нидерландскими коллегами.

Он и его подчинённый Валерий Голубкин работали в международном проекте High-Speed Experimental Fly Vehicles – International по разработке демонстрационной модели гражданского самолёта, способного развивать скорость 7 скоростей звука — 8568 километров в час.

Голубкин был арестован и осуждён по тому же делу в июне. 71-летний учёный был приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Защита физиков настаивает, что все передаваемые ими иностранным коллегам материалы заранее проверялись на секретность.

В мае сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук обратились с открытым письмом к властям с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку. В обращении отмечалось, что спецслужбы проводят регулярные аресты физиков, работающих в этой сфере.

Авторы обращения отмечают, что учёные боятся заниматься такими исследованиями. Они назвали происходящее угрозой "катастрофы отечественной аэродинамике".

Аресты учёных, работающих над гиперзвуковыми технологиями участились после принятия Россией на вооружение крылатых ракет "Кинжал". Москва назвала их первыми гиперзвуковыми ракетами, принятыми на вооружение в мире. Российская армия применяет их во вторжении в Украину.

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