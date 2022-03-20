США: Россия применила гиперзвуковое оружие против Украины

США подтвердили, что российские военные применили гиперзвуковое оружие в ходе боевых действий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американцы отслеживали запуски в реальном времени.

По оценке Вашингтона, у этих пусков было две цели: проверить эффективность нового оружия в боевых условиях и продемонстрировать Западу возможности российских военных.

Минобороны России 19 марта заявило об использовании ракет "Кинжал" во время удара по военному складу в Ивано-Франковской области. Это было первое боевое использование гиперзвукового оружия. Его разработками, по данным Пентагона, занимаются Россия и Китай.

При этом по словам источников, которые цитирует CNN, Россия применила гиперзвуковое оружие против Украины на прошлой неделе. То, что удар был нанесён именно 19 марта, не подтверждено. Видео, которое распространяется в соцсетях как доказательство этого удара, на самом деле, как выяснили расследователи, было снято в начале марта и не имеет отношения к использованию гиперзвукового оружия.

Российское вторжение на территорию Украину началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.

На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации. Как утверждает украинская сторона, ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и "политическое решение спорных территорий".

Москва заявляет, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.