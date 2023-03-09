Мосгорсуд приговорил политолога Демури Воронина по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил к 13 годам и трём месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина по делу о госизмене. Он, как утверждало следствие, передавал секретные сведения одной из западных стран. Воронин имеет российское и немецкое гражданство, он был задержан в 2021 году за несколько часов до вылета в Берлин.

Обстоятельства дела политолога засекречены, подробности обвинения не раскрываются. В Москве у Воронина было консалтинговое агентство, заказывавшее аналитические тексты известным журналистам. Политолог упоминался в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, которого также осудили по статье о госизмене.

Согласно обвинению против Сафронова, он передал Воронину секретные данные о российской армии в Сирии, которую политолог, в свою очередь, переслал представителям Федеральной разведывательной службы Германии и Цюрихского университета Швейцарии. Защита Сафронова сообщала, что Воронин сначала дал показания на журналиста, но на суде заявил, что оговорил его.

Сафронов был приговорён к 22 годам.