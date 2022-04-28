Суд признал законным продление ареста Ивана Сафронова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление на полгода ареста советнику главы "Роскосмоса", бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ивана Сафронова арестовали в июле 2020 года. Следствие считает, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его подозревают в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.

Защита Сафронова считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи это отрицают, но ранее они предлагали Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.

В начале апреля Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Сафронова. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ из-за наличия в деле материалов с грифом "секретно".