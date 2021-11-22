Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Мосгорсуд рассмотрит иск против правозащитного центра "Мемориал"

Мосгорсуд 23 ноября проведёт предварительное заседание по первому иску московской и генеральной прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал". Начало слушаний назначено на 10:30 мск, сообщается на сайте центра.

Рассмотрение иска против Международного Мемориала в Верховном суде назначено на 11:00 мск 25 ноября. Сотрудники организации подготовили ходатайства об общественной значимости судебных заседаний, чтобы процессы были открытыми, но не исключают, что в суд не пустят никого, кроме адвокатов и представителей "Мемориала".

За трансляцией можно будет следить в социальных сетях.

  • В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах. Против этого требования выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем.
  • 22 ноября суд в Москве оштрафовал участников одиночных пикетов в поддержку "Мемориала" – журналистку Викторию Ивлеву и правозащитника Юрия Самодурова – на 150 тысяч и 20 тысяч рублей соответсвенно. Ивлеву обвинили в повторном нарушении правил проведения акций.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG