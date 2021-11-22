Мосгорсуд рассмотрит иск против правозащитного центра "Мемориал"

Мосгорсуд 23 ноября проведёт предварительное заседание по первому иску московской и генеральной прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал". Начало слушаний назначено на 10:30 мск, сообщается на сайте центра.

Рассмотрение иска против Международного Мемориала в Верховном суде назначено на 11:00 мск 25 ноября. Сотрудники организации подготовили ходатайства об общественной значимости судебных заседаний, чтобы процессы были открытыми, но не исключают, что в суд не пустят никого, кроме адвокатов и представителей "Мемориала".

За трансляцией можно будет следить в социальных сетях.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах. Против этого требования выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем.

22 ноября суд в Москве оштрафовал участников одиночных пикетов в поддержку "Мемориала" – журналистку Викторию Ивлеву и правозащитника Юрия Самодурова – на 150 тысяч и 20 тысяч рублей соответсвенно. Ивлеву обвинили в повторном нарушении правил проведения акций.