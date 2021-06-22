Москалькова о принуждении к вакцинации: "Это нечестная игра"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получает много жалоб о дискриминации от людей, которые не сделали прививки от COVID-19. Об этом омбудсмен заявила в эфире радиостанции "Вести FM".

Принуждение к вакцинации порождает массовый психоз, считает Москвалькова. Она привела пример компании "Норильский никель", где всем работникам сказали, что если не будут прививаться, "не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии". "И таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут", - рассказала уполномоченный по правам человека в России.

В "Норильском никеле" РБК сообщили, что активно агитируют сотрудников вакцинироваться, но никого не принуждают.



По её словам, несмотря на то, что идея вакцинации — правильная, такое стимулирование — это "нечестная игра, нечестная акция". "Но самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, кто не пойдет на прививку, потому что у них есть антитела — они переболели — или они не могут сделать прививку по медицинским показаниям?" — добавила Москалькова.



По мнению Москальковой, угрозы по отношению к тем, кто не может вакцинироваться, могут рассматриваться как нарушение прав человека.

В июне на фоне роста числа зараженных COVID-19 в некоторых регионах вернули ограничения, а также объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг, торговли и чиновников. Решение об обязательной вакцинации принято в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Сахалинской, Тульской, Тверской областях, Якутии, Кузбассе и на Кубани.



При этом в Кремле заявили, что по всей России по-прежнему никакой обязательной вакцинации нет.