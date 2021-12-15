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Москалькова просит освободить ректора Шанинки из СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова повторно попросит следствие и прокуратуру смягчить меру пресечения арестованному ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву. Об этом сообщает "Интерфакс". Омбудсмен запросила в суде процессуальные документы и протокол судебного заседания по делу Зуева. Когда Москалькова обращалась в правоохранительные органы по этому поводу в первый раз, не уточняется.

Ранее Москалькова посетила 67-летнего Зуева в медсанчасти следственного изолятора "Матросская тишина". "Самочувствие ректора Шанинки не очень хорошее, ему необходимо постоянное медикаментозное лечение и контроль. После перенесенных трех операций и обострения гипертонической болезни он нуждается в консультациях узких специалистов — сосудистого хирурга и кардиохирурга вне медицинского учреждения системы ФСИН России",— говорится в сообщении на сайте омбудсмена. Сам Зуев, по словам Москальковой, сказал, что у него нет претензий к врачам и сотрудникам СИЗО.

По мнению омбудсмена, замена меры пресечения на не связанную с арестом Сергею Зуеву требуется не только по состоянию здоровья, но ещё и потому, что у него есть несовершеннолетние дети, один из которых — инвалид, а также родители 1927 и 1937 годов рождения, тоже инвалиды.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости в том, чтобы ректор Шанинки оставался в СИЗО.

  • 9 ноября Мосгорсуд отправил ректора Шанинки Сергея Зуева в следственный изолятор – до этого он находился под домашним арестом. Адвокаты предоставили суду заключение судебно-медицинской экспертизы о наличии у ректора заболеваний, которые препятствуют нахождению в СИЗО, однако оно не было принято во внимание. До перевода в СИЗО Зуев был несколько раз госпитализирован , за последний год он перенес три операции, одна из которых – на сердце. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признаёт. 3 декабря суд продлил арест Зуева на три месяца.

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