"Москитные рои" и уроки географии. В чем сила ВМС Ирана

Географическое положение и природные особенности Ирана сделали Ормузский пролив идеальным местом для асимметричных военных действий и блокады. Кроме того, иранские военные и Корпус стражей исламской революции (КСИР) сейчас в противостоянии с США, Израилем и соседними арабскими странами умело используют опыт предыдущих войн в регионе.

Не менее 500 нефтяных танкеров и сотни других торговых судов по-прежнему стоят на месте возле обоих входов в Ормузский пролив, со стороны Персидского залива и со стороны Оманского залива. Несмотря на резкие угрозы Дональда Трампа, Иран отказывается снять блокаду одной из главных транспортных артерий мира, через которую проходит до 20 процентов мировых поставок нефти.

С начала войны судоходство там фактически остановлено – после того как иранские военные осуществили десятки подтвержденных нападений на коммерческие суда многих государств. Закрытие Ормузского пролива уже считается крупнейшим сбоем в энергоснабжении со времен энергетического кризиса 1970-х годов и в целом крупнейшим в истории мирового нефтяного рынка.

30 марта член комиссии по национальной безопасности иранского парламента Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран готовится принять новый закон, который сделает платным проход через Ормузский пролив. "Вскоре с принятием законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов, предусмотренных законопроектом", — приводит иранский телеканал SNN слова Боруджерди. Размер сборов, которые Тегеран будет брать за транзит, не называется. 25 марта Тегеран разрешил проходить через Ормузский пролив судам из дружественных ему стран: России, Индии, Ирака, Китая и Пакистана.

О том, что Иран вводит плату за проход через Ормузский пролив, 20 марта сообщил бюллетень Lloyd's List, издаваемый "Регистром Ллойда" (Lloyd's Register of Shipping), крупнейший судовой регистр и классификационное общество мира. По данным издания, для одобренных перевозчиков был организован "безопасный коридор", за проход по которому один из судовладельцев заплатил около двух миллионов долларов. На тот момент разрешения выдавались в индивидуальном порядке.

Перспективы наземной военной операции США

Так как вызванный иранской блокадой стремительный рост цен на углеводороды и многие иные базовые товары сотрясает мировую экономику, президент США раз за разом обещает возобновить судоходство через Ормузский пролив "тем или иным способом". Но, как предупреждают эксперты, без достижения твердого мирного соглашения с Ираном, или же без масштабной и чреватой многими опасностями американской наземной военной операции полностью восстановить движение в проливе еще долго будет очень сложно.

Как пишут многие западные СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, США все еще рассматривают варианты такой операции. В частности, возможность захвата острова Харк в Персидском заливе, главного нефтяного экспортного хаба Ирана, или же других иранских островов в Ормузском проливе. Но официально о таких планах американское военное командование пока не сообщает.

Ксения Светлова, израильский политический аналитик и бывший депутат Кнессета, напоминает: "Экспортные показатели стран Персидского залива продемонстрировали катастрофическое падение с начала войны в Иране. Саудовская Аравия: снижение на 52 процента; Кувейт: на 72 процента; Ирак: потери составили от 49 до 76 процентов. Единственной страной, которая продолжает спокойно торговать нефтью через Ормузский пролив, сегодня остается... Иран".

Иранские государственные информагентства Mehr и Tasnim сообщают, что сейчас в стране власти мобилизуют более миллиона человек для возможного участия в наземных боевых действиях. Также якобы фиксируется рост числа добровольцев, обращающихся в "Басидж", КСИР и армию.

Военно-политический аналитик и востоковед Василий Семенов подчеркивает, что Иран, заблокировав Ормузский пролив, ощутил свою силу:

"Тегеран, похоже, не собирается отказываться от этого инструмента. А Дональд Трамп не может оставить этот инструмент в руках Ирана, поскольку это станет очевидным маркером его, Трампа, поражения. И заодно – опаснейшим прецедентом, сигналом для других государств, выступающих против США, что "так можно". Не говоря о потенциальном глубочайшем кризисе мировой экономики. Это повышает шансы дальнейшей эскалации – от авиаударов США и Израиля по ключевым объектам иранской энергетики и иранским НПЗ до ... до чего угодно".

Как Ирану удалось добиться успехов

Ключевыми географическими факторами, обеспечивающими Ирану стратегическое преимущество в Ормузском проливе, являются:

Крайняя узость судоходных каналов

Ширина Ормузского пролива в самом узком месте составляет около 33–39 километров (данные разнятся, так как он в целом очень мелководен и при отливах часть суши по берегам обнажается). При этом ширина имеющихся там судоходных путей – двух относительно глубоководных морских коридоров, годных для прохода по ним огромных нефтяных танкеров – составляет всего 3 километра в каждом направлении. Эти два коридора разделены 3-километровой буферной зоной. В результате крупные танкеры вынуждены следовать по предсказуемым, крайне узким и строго определенным маршрутам, что делает их легкими целями для иранских дронов, ракет, подлодок, катеров и береговой артиллерии.

Протяженность береговой линии

Иран обладает береговой линией вдоль Персидского и Оманского заливов, которые и соединяет Ормузский пролив, длиной около 1600 километров. Это позволяет атаковать суда не только в самом узком месте пролива, но и на дальних подступах, вынуждая США и их союзников распылять силы для охраны огромной акватории.

Горный рельеф побережья

Крупнейшая горная система Ирана, хребет Загрос, почти вплотную подходит к берегам Персидского залива и Ормузского пролива. Иранская сторона пролива – изрезанный, гористый берег с многочисленными утесами и пещерами, что позволяет иранским военным спокойно прятать здесь от авиации и спутникового наблюдения противника свои мобильные пусковые установки противокорабельных ракет и посты операторов БПЛА. Высоты также обеспечивают отличный обзор и увеличивают дальность поражения морских целей даже самыми простыми средствами.

Островная цепь

Иран контролирует ряд стратегически важных островов непосредственно в проливе или на входе в него (Ормуз, Кешм, Ларак, а также Большой и Малый Тунб), с которых практически невооруженным глазом видны все узкие глубоководные фарватеры в Ормузском проливе. Эти острова служат естественными "непотопляемыми авианосцам", где размещаются иранские радары, ракетные батареи и стоянки скоростных катеров.

Мелководье и сложная гидрология

Значительная часть акватории и Ормузского пролива, и всего Персидского залива вблизи иранского берега имеет небольшие глубины. Мелководье идеально подходит для постановки морских мин, которые крайне сложно и дорого обезвреживать в условиях постоянного обстрела с берега. В таких водах крупные военные корабли США и их союзников ограничены в маневре, в то время как иранские "москитные флотилии" малых катеров могут действовать максимально эффективно.

Основную роль в контроле акватории Ормузского пролива играют Военно-морские силы КСИР, использующие стратегию "асимметричной войны". 26 марта Израиль заявил, что в результате очередного воздушного удара израильских ВВС в иранском портовом городе Бендер-Аббас якобы был убит командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири, непосредственно руководивший операцией по минированию и блокированию Ормузского пролива (Тегеран эту информацию не подтверждает).

Однако на возможности Ирана и общую ситуацию это никак не повлияло – КСИР сумел хорошо подготовиться к войне. В феврале-марте 2026 года ВМС КСИР сумели даже, несмотря на абсолютное воздушное превосходство противника, провести серию масштабных морских учений под названием "Умный контроль Ормузского пролива" с боевыми стрельбами.

Основные военные силы и средства Ирана

Противокорабельные ракеты (ПКР) берегового базирования

Иран развернул вдоль всего побережья Ормузского пролива на своих берегах, а также и в глубине страны сеть мобильных противокорабельных ракетных комплексов. Регулярно сообщается об успешных запусках иранских ракет, поражающих морские цели непосредственно в акватории пролива. В основном это разные модификации китайских ПКР, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров (при том, что максимальная ширина Ормузского пролива составляет 97 километров, а вся длина – 167 километров).

У Ирана есть и свои сверхзвуковые противокорабельные баллистические ракеты "Халидж Фарс" ("Персидский залив" на языке фарси), предназначенные специально для поражения движущихся крупных морских целей (боевых кораблей и танкеров). "Халидж Фарс" была представлена в 2011 году и является модификацией ракеты семейства Fateh-110. На финальном участке траектории эта ракета развивает гиперзвуковую скорость, от 3 до 5 Маха (около 1500 м/с). Наличие таких ракет заставляет военно-морской флот США действовать вблизи иранских берегов с большой осторожностью, так как перехват маневрирующей на гиперзвуковой скорости баллистической ракеты крайне сложен для самых совершенных корабельных систем ПРО.

"Москитный флот"

У ВМС КСИР имеются тысячи малых быстроходных катеров, вооруженных ракетами и торпедами. Они способны действовать "роем", затрудняя работу систем ПВО крупных кораблей. Значительная часть этого флота скрыта в укрепленных "подземных городах" на побережье Ормузского пролива, что позволяет Ирану внезапно выводить в море сотни катеров. Среди всех модификаций таких катеров выделяются:

Тип "Зульфикар": Быстроходные катера, вооруженные двумя противокорабельными ракетами и крупнокалиберными пулеметами. Развивают скорость до 52 узлов;

Тип "Сирадж": Высокоскоростные катера, созданные на базе британских гоночных лодок Bradstone Challenger. Могут нести реактивные системы залпового огня и пулеметы, развивая скорость до 60–70 узлов;

Тип "Тондар": Иранская версия китайских катеров типа Houdong. Они крупнее большинства себе подобных, вооружены четырьмя ПКР и 30-мм автоматической пушкой;

ВМС КСИР обычно атакуют выбранную цель сразу 50–100 катерами с разных направлений. Современные системы ПВО/ПРО авианосцев, фрегатов и эсминцев военно-морских сил стран НАТО рассчитаны на перехват скоростных ракет, но "задыхаются", когда им необходимо одновременно отслеживать десятки мелких маневренных объектов. Пока самые мелкие катера отвлекают огонь на себя, катера типов "Зульфикар" и "Тондар" наносят удары ракетами, а береговые батареи и сверхмалые подлодки в это же время бьют из засад.

Все эти быстроходные катера – также и идеальные минные заградители. За считанные часы они могут "засеять" судоходные фарватеры донными минами, что фактически парализует движение танкеров, так как вести разминирование акватории, на которое обычно уходят недели или даже месяцы, под огнем противника невозможно.

Главная цель такой тактики – сделать стоимость войны (и страховки грузов) неприемлемой для Вашингтона и мировой экономики, даже если технически военно-морской флот США сохранит полную боеспособность после всех атак.

Подводный флот

У ВМС КСИР и ВМС Ирана есть сверхмалые подводные лодки (класса "Гадир"), специально приспособленные для скрытных операций в мелководных акваториях Персидского залива и Ормузского пролива. Военные эксперты сравнивают их с северокорейскими диверсионными подводными лодками типа "Юго". "Гадиры" вооружены двумя носовыми торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и противокорабельными ракетами "Наср-1" и "Jask-2". Также они могут через торпедные аппараты выставлять мины или выпускать бойцов-диверсантов в легководолазном снаряжении.

Хотя небольшие размеры обуславливают крайне малую автономность (по запасам провизии и средств регенерации) этих подводных лодок, их козырем остается превосходная маневренность. Они могут лежать на дне, становясь практически невидимыми для сонаров, и ждать прохода цели, чтобы выпустить торпеды с предельно близкой дистанции.

Беспилотные системы

Иранские военные для наблюдения и контроля над судоходством в Ормузском проливе используют очень широкий спектр БПЛА, которые позволяют им постоянно мониторить акваторию и наносить воздушные удары. Ширина пролива позволяет запускать их прямо с береговых скал. В основном это беспилотники известных семейств:

Семейство Shahed (применяются наиболее активно):

Shahed-136 (и его модификации): дроны-камикадзе большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. В Ормузском проливе в основном именно они используются для создания угроз коммерческому судоходству и военным кораблям.

Shahed-129: средневысотный разведывательно-ударный БПЛА большой продолжительности полета. Он чаще используется для ведения разведки и патрулирования в проливе.

Shahed-191 / Shahed-171 (Simorgh): реактивные БПЛА, построенные с использованием технологий "стелс" (на основе захваченного американского беспилотника RQ-170), предназначенные и для глубокой разведки, и для ударов по целям.

Семейство Mohajer:

Mohajer-6: современный разведывательно-ударный дрон, оснащенный высокоточными управляемыми боеприпасами.

Семейство Ababil:

Ababil-3: используется ВМС КСИР преимущественно для тактической разведки и наблюдения за движением танкеров.

Минное вооружение

Постановка морских мин для Ирана в узком Ормузском проливе также остается одним из самых простых и эффективных способов блокировки судоходства. ВМС страны и особенно ВМС КСИР обладают огромным запасом как простых якорных мин, так и современных донных мин, которые реагируют на магнитное поле или шум винтов конкретного типа судна или боевого корабля.

Уроки военной истории

Стратегия Тегерана в войне с США и Израилем сейчас во многом опирается на уроки, извлеченные из Ирано-иракской войны 1980-х годов и последующих конфликтов в регионе, отмечает востоковед Василий Семенов:

– Иран адаптировал свой исторический опыт для ведения асимметричной войны, цель которой – сделать любое вооруженное противостояние неприемлемо дорогим для противника. Опыт Ирано-иракской войны показал иранскому режиму, что он не может полагаться на импортное оружие или традиционное военное равенство с поддерживаемыми Западом силами. И поэтому современная доктрина Корпуса стражей исламской революции направлена не на классическую победу на поле боя, а на политическое, стратегическое и финансовое изматывание противника.

– В контексте продолжающейся блокады Ормузского пролива, а заодно фактически и всего Персидского залива, нельзя не вспомнить о так называемой "Танкерной войне" 1980-х годов. И тут Тегеран извлек нужные уроки?

– Несомненно. Так называлась одна из фаз Ирано-иракской войны, длившаяся с 1984 по 1988 годы, и заключалась она в систематических атаках обеих сторон на торговые суда и нефтяные танкеры в Персидском заливе с целью подорвать экономику противника. Ирак стремился перерезать иранский экспорт нефти, чтобы лишить Тегеран доходов для продолжения войны, а Иран отвечал симметрично, атакуя танкеры Ирака и его тогдашних союзников, Кувейта и Саудовской Аравии. Всего в те годы было атаковано более 400–500 судов различных государств. В результате мировые цены на нефть стали нестабильными, а страховые взносы на морские перевозки в регионе резко выросли.

В 1987 году ситуация обострилась настолько, что Кувейт обратился за помощью к великим державам. США начали в Персидском заливе операцию "Ernest Will", самую крупную морскую конвойную операцию после Второй мировой войны, в рамках которой американский военно-морской флот сопровождал кувейтские танкеры, перерегистрированные под флагом США. Это быстро привело к прямому военному столкновению между Ираном и США, включая подорванные на минах суда, например, танкера Bridgeton. А после подрыва в 1988 году в нейтральных водах на иранской мине фрегата Samuel B. Roberts США вообще начали операцию "Богомол" – масштабный удар по иранским морским нефтяным платформам и кораблям, в ходе которой произошел крупнейший морской бой с участием американского флота после Второй мировой войны.

– Иран тогда, что называется, пошел в лобовую атаку крупными силами и, разумеется, понес большие потери?

– Да, американскими кораблями и авиацией за один день были потоплены большой иранский фрегат, один катер и три быстроходные лодки, сбит как минимум один иранский истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom II. Еще были повреждены один фрегат и две морские платформы. И как раз память об этой "танкерной войне" 1980-х трансформировалась в нынешнюю блокаду Ормузского пролива, в ходе которой иранцы используют сотни быстроходных мелких катеров и тысячи мин и дешевых дронов – явно надеясь сделать войну из-за очень возможных человеческих и, главное, наглядных финансово-экономических потерь непопулярной внутри самих США", – подчеркивает Василий Семенов.