Московские друзья путчистов. Российские военные в Нигере

После военного переворота в 2023 году в западноафриканском Нигере на карте Африки появилось еще одно государство, лидеры которого однозначно симпатизируют Кремлю и Владимиру Путину. Они уже пригласили к себе контингент российских военных и политических советников, которые отныне "обеспечивают безопасность страны". Первые военнослужащие из России уже появились в Нигере несколько дней назад.

10 апреля в Ниамей, столицу Нигера, на самолете, загруженном оружием, техникой и оборудованием, прилетела большая группа "военных советников" Минобороны России. Об этом сообщило государственное телевидение Нигера RTN (телеканал "Теле-Сахель"), подчеркнув, что российские военнослужащие начинают появляться в стране на основании соглашения о расширении военно-политического сотрудничества, подписанного между правящей хунтой и президентом России Владимиром Путиным.

Телеканал показал кадры разгрузки российского самолета, а также интервью с неназванными российскими офицерами в камуфляжной тропической униформе и тельняшках. Один из них заявил, что россияне прибыли в Нигер, чтобы начать обучать его вооруженные силы и крепить военные связи между Москвой и Ниамеем. RTN также сообщил, что Россия согласилась создать в Нигере новую систему противовоздушной обороны.

Нигер, где в июле 2023 года случился военный путч – бывшая французская колония с населением около 25–26 миллионов человек, одно из беднейших государств планеты, ежегодно до недавнего времени получавшее международную помощь на сумму почти в 2 миллиарда долларов. При этом Нигер очень богат природными ресурсами, на его долю приходится, к примеру, примерно семь процентов мировых запасов урана. Также в Нигере добываются золото, редкоземельные металлы, есть большие месторождения нефти и газа.

Более 80 процентов территории Нигера расположено в пустыне Сахара, неуклонно наступающей на юг, на "Зону Сахель" – климатический регион-полосу в Африке, протянувшуюся от Атлантического океана до Красного моря. Сегодня "зона Сахеля" частично или полностью покрывает территорию таких африкаснких государств, как Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея – в половине из которых за последние годы произошли военные перевороты. "Зону Сахель", которую занимают полупустыни и разреженная саванна, из-за этого, а также из-за того, что население здесь хронически страдает от голода, засух, глобальных изменений климата и постоянных вооруженных конфликтов, называют еще "африканским поясом нестабильности".

Именно здесь с каждым годом все активнее действуют террористические группировки и партизанские движения, в первую очередь радикально-исламистского толка, связанные с "ИГИЛ" и "Аль-Каидой". "Зона Сахеля" давно стала глобальным эпицентром джихадисткого насилия. До переворота 2023 года (в причастности к которому подозревают Москву) и свержения военными законного президента Мохамеда Базума (до сих пор остающегося под арестом в неизвестном месте) Нигер был одним из главных партнеров Запада, в первую очередь США и Франции, в борьбе со всеми террористами в регионе.

Во время прошлогоднего июльского переворота в Ниамее и других городах Нигера много дней проходили массовые демонстрации под антизападными лозунгами – и с российскими флагами и другой символикой. Многие собравшиеся скандировали имя президента России Владимира Путина. В столице 30 июля демонстранты атаковали посольство Франции, топтали горящие французские флаги и пытались поджечь главную входную дверь. Они кричали: "Долой Францию!" и одноврменно скандировали: "Да здравствует Россия!" и "Да здравствует Путин!

При этом военный переворот в Нигере, по странному совпадению, произошел ровно за сутки до начала в Санкт-Петербурге многодневного очередного саммита "Россия-Африка", на который победившие нигерские путчисты успели отправить свою делегацию. Российский президент Владимир Путин опубликовал перед этим саммитом большую программную статью, в которой вновь обрушился на Запад в целом и, в частности, на "западный неоколониализм", а еще напомнил о "прочных и глубоких корнях российско-африканской дружбы" и о советской экономической и технической помощи странам Африки, которым пообещал "достойное место" в "новом миропорядке, который строит Россия".

В январе 2024 года Нигер, вместе с Мали и Буркина-Фасо, где также случились перевороты (в 2020 и 2022 году, соответственно) и которые теперь так же быстро укрепляют военно-политическое сотрудничество с Кремлем, объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), одной из целей которого является обеспечение региональной безопасности. В совместном заявлении правящих тремя этими государствами военных хунт говорилось, что объединявший 15 участников ЭКОВАС "попал под влияние западных держав, предал свои основополагающие принципы и стал угрозой государствам-членам и их гражданам".

Ранее, 22 августа 2023 года Африканский союз приостановил участие Нигера в деятельности этой организации. А в сентябре 2023 года Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию об учреждении "Альянса государств Сахеля", объединив свои силы. Решение о создании альянса было принято после переговоров делегации Минобороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым с представителями этих трех стран. В декабре 2023 года Евкуров вновь посетил Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

Затем, в конце января 2024 года, в соседнюю Буркина-Фасо прибыли 100 наемников российского так называемого "Африканского корпуса". Теперь, после ребрендинга, так стали называться некоторые структуры бывшей ЧВК "Вагнер". В своем канале в Телеграм "Африканский корпус" заявил, что его главная задача – защита главы местных путчистов Ибрагима Траоре от террористических атак.

В марте этого года нигерская хунта сообщила, что полностью разрывает любые военные связи не только с Францией (последние французские военнослужащие из долго находившегося здесь полуторатысячного контингента покинули страну еще в декабре 2023 года, французское посольство в Ниамее было закрыто), но и с США. Кроме того, Ниамей заявил, что его военные расходы больше не подлежат никакому надзору со стороны любых региональных союзов и организаций, будь то Африканский союз, ЭКОВАС либо кто-то еще. Эксперты убеждены, что разрыв отношений Нигера с Вашингтоном и Парижем и отмена контроля над военными расходами были условием Москвы для начала ее военного сотрудничества с Ниамеем, официально начавшегося несколько дней назад.

До переворота именно Нигер был фактически краеугольным камнем региональной стратегии Пентагона по борьбе с джихадистами. В стране на основе соглашений со свергнутым президентом Базумом и его предшественниками все еще дислоцированы не менее 1100 американских военнослужащих. Американские военные построили базы беспилотников, в столице Ниамее и в пустыне вблизи северного города Агадес. Одна из них, "Авиабаза 201", появившаяся 6 лет назад, обошлась Вашингтону в 110 миллионов долларов. Однако после военного переворота войска США в Нигере вынуждены были бездействовать, а боевые вылеты почти всех их БПЛА были приостановлены.

"Цель американской политики – не помощь в борьбе с террористическими вооруженными группировками, а сохранение контроля над нами и противодействие растущему влиянию в Западной Африке России, а также Китая и Турции. Нет никаких доказательств того, что американские базы в Нигере приносят пользу". Примерно такие сообщения и заявления, исходящие от известных в стране журналистов и блогеров, в последний месяц постоянно появляются в местных СМИ и социальных сетях.

17 марта этого года нигерская хунта заявила, что присутствие в стране войск США, как и действовавшее до сих пор двустороннее соглашение с Вашингтоном об обеспечении безопасности, якобы всегда были "незаконными". "Американское военное присутствие на территории Республики Нигер нарушает все конституционные и демократические правила, которые требуют, чтобы лидеры нашей суверенной нации постоянно подтверждали бы разрешение на размещение иностранной армии на нашей территории", – с таким заявлением выступил по национальному телевидению Нигера один из членов хунты, полковник ВВС Амаду Абдрамане.

Именно Амаду Абдрамане являлся главным спикером хунты с первого дня ее прихода к власти. В день переворота, 26 июля 2023 года, он выступил с телеобращением, в котором объявил о свержении правительства и президента Мохамеда Базума "за плохое исполнение ими своих обязанностей", а также заявил о приостановке действии конституции Нигера, закрытии его внешних границ, приостановке работы всех гражданских учреждений и введении общего комендантского часа. Потом еще несколько дней Амаду Абдрамане вообще считался руководителем путчистов, пока не было названо имя их настоящего лидера – Омара Чиани, главы фактически правящего теперь страной военного "Национального совета по охране родины".

Антиамериканские заявления Абдрамане прозвучали буквально через день после того, как Ниамей покинула делегация из Вашингтона, пытавшаяся все же как-то восстановить почти потерянные связи, и встреч командующего вооруженными силами США в Африке (AFRICOM) генерала Майкла Э. Лэнгли с лидерами хунты.

Американские официальные лица во время визита в Нигер также выражали большую тревогу по поводу ряда других вопросов, в том числе из-за сообщений о том, что военное правительство Нигера уже близко подошло к соглашению с Ираном о предоставлении ему доступа к огромным запасам местного урана, необходимого для создания ядерного оружия, о чем ранее сообщала The Wall Street Journal.

Вашингтон все еще крайне заинтересован в том, чтобы сохранить партнерские отношения с Нигером, кто бы им ни правил – ради борьбы с захватывающими Западную Африку террористическими группировками. Администрация президента США Джо Байдена лишь спустя несколько месяцев официально признала события июля 2023 года в Нигере военным переворотом – просто потому, что сам термин "переворот" всегда имеет очень серьезные внешнеполитические последствия. Согласно собственному законодательству, Соединенные Штаты обязаны немедленно прекращать любую экономическую и военную помощь любому правительству, появившемуся в результате военного переворота, до тех пор, пока в этом государстве не будет восстановлена демократия. Впрочем, в конце концов Белый дом пришел к выводу, что надежды на возвращение к власти Мохамеда Базума оказались тщетными. Госдепартамент США заявил, что очередных запланированных поставок гуманитарной помощи, на сумму почти 200 миллионов долларов, Нигеру более ждать не следует. Также Вашингтон отменил и другой пакет финансовой помощи, на сумму около 442 миллионов долларов, который должен был помочь развитию нигерской торговли и сельского хозяйства.

Пентагон, в свою очередь, в последний месяц несколько раз заявлял о том, что пока что никаких немедленных изменений в статусе американских военнослужащих, дислоцированных в Нигере, не произошло. Прежние вылеты дронов с "Авиабазы 201" для оповещения нигерских властей, если в ходе их будет обнаружена неминуемая террористическая угроза, частично возобновились. Однако каждый раз для этого теперь американским военным приходится вести сложные и длинные переговоры с представителями правящей хунты.

В связи со всеми последними событиями США готовятся к наихудшему варианту развития событий – то есть к полному уходу из Нигера, стремительно переходящего в орбиту влияния России. Министерство обороны США сейчас обсуждает перспективы создания новых американских пунктов базирования БПЛА с несколькими другими, как пишут западные СМИ, "прибрежными" странами Западной Африки, которые могли бы стать заменой Нигеру, не имеющему выхода к Атлантике. Впрочем, эти переговоры все еще находятся на самой ранней стадии.

Эксперты в США говорят о том, что потенциальные последствия ухода войск США из Нигера, вслед за изгнанием оттуда французского военного контингента, выходят далеко за рамки одного лишь ущерба для американских контртеррористических и разведывательных операций. Смена американского флага на российский на военных базах в Нигере – это тяжелый удар по репутации Соединенных Штатов во всей Африке.