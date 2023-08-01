Объятия Москвы. Нравятся ли Путин и Пригожин путчистам в Нигере

После военного переворота в западноафриканском Нигере на прошлой неделе на карте Африки появилось еще одно государство, лидеры которого симпатизируют Кремлю и Владимиру Путину. Они готовы заключать с ним важные контракты и приглашать к себе российских политических и военных советников, в том числе наемников из структур наподобие ЧВК "Вагнер". Пока следов прямого вмешательства Москвы в события в Нигере не обнаружилось. Однако Запад явно поставлен в тупик. Начиная с 2020 года очень похожие перевороты произошли еще в пяти африканских странах, Гвинее, Мали, Буркина-Фасо, Чаде и Судане (не считая неудавшегося переворота в Гвинее-Бисау), и в результате через весь континент протянулась огромная полоса новой нестабильности. И везде здесь Россия, где только что прошел уже второй в истории саммит "Россия-Африка", начинает играть все более активную роль.

Многие западные аналитики уже ввели в обиход выражение "африканский пояс переворотов". Этот, выражаясь иначе, "коридор военного правления" длиной более чем в 5 тысяч 500 километров действительно теперь проходит через весь континент с запада на восток, от Атлантики до Красного моря, по одному из самых неблагополучных регионов планеты – по так называемой "Зоне Сахель". Эта часть Африки, которую занимают полупустыни и разреженная саванна, хронически страдает от голода, засух, глобальных изменений климата и постоянных вооруженных конфликтов.

Именно здесь с каждым годом все активнее действуют террористические группировки и партизанские движения, в первую очередь радикально-исламистского толка, связанные с "ИГИЛ" и "Аль-Каидой". "Зона Сахеля" давно стала глобальным эпицентром джихадисткого насилия, обойдя по этим параметрам Ближний Восток и Южную Азию вместе взятые. Согласно Глобальному индексу терроризма, ежегодно публикуемому исследованию австралийского Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace), в 2022 году во всем мире исламистскими террористами было убито более 6 тысяч 700 человек. 43 процента этих смертей приходится именно на "Зону Сахеля", в то время как в 2007 году эта доля составляла лишь 1 процент.

Нигер, где случился последний военный путч, – бывшая французская колония с населением около 25–26 миллионов человек, одно из беднейших государств планеты, ежегодно получающее международную помощь на сумму почти в 2 миллиарда долларов. Более 80 процентов территории страны расположено в пустыне Сахара, неуклонно наступающей на "Зону Сахеля". При этом страна богата природными ресурсами, на ее долю приходится, к примеру, примерно семь процентов мировых запасов урана. Также в Нигере добываются золото, редкоземельные металлы, есть большие месторождения нефти и газа.

Переворот в Нигере мгновенно вызвал огромный резонанс далеко за его пределами. Африканские лидеры сейчас бьют тревогу в связи с событиями в Нигере, которые, например, президент Кении Уильям Руто назвал "последним ударом по демократии на континенте". Они заявляют, что военная хунта, захватившая власть в стране, должна в течение семи дней восстановить в должности законно избранного президента Мохамеда Базума. В противном случае региональный союз стран Западной Африки ЭКОВАС, имеющий собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG, не исключает возможности военной интервенции.

В истории Африки уже есть примеры успешного вмешательства ЭКОВАС в ряде стран, пострадавших от кризисов и военных переворотов, например, в Либерии, Гамбии и Гвинее-Бисау. Пока что ЭКОВАС, объединяющий 15 стран, наложил на Нигер экономические санкции, включающие приостановку всех финансовых транзакций. В частности, Нигер уже не получил назначенные на 1 августа выплаты по облигациям в размере 51 миллиона долларов.

Что происходило в первые дни после переворота в Нигере и как проходили пророссийские манифестации:

В не менее сложном положении после переворота в Нигере оказался и Запад во главе с США и с Францией, исторически тесно связанной с этой западноафриканской страной. До переворота именно Нигер был фактически краеугольным камнем региональной стратегии Пентагона по борьбе с джихадистами. В стране дислоцировано не менее 1 тысячи 100 американских военнослужащих, американские военные построили базы беспилотников в столице Ниамее и северном городе Агадес, одна из которых обошлась в 110 миллионов долларов. Франция держит в Нигере около полутора тысяч своих военнослужащих для проведения совместных операций с местными подразделениями против террористов. Теперь все это оказалось под угрозой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в минувшую субботу, предупредил нигерийских мятежников, что Соединенные Штаты могут прекратить свою финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с их государством, если Мохамед Базум не будет восстановлен на посту президента.

29 июля Франция и руководство ЕС объявили, что приостанавливают финансовую поддержку и сотрудничество в сфере безопасности с Нигером. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель не признаёт самопровозглашённую новую власть Нигера и по-прежнему считает законным президентом страны демократически избранного Мохамеда Базума.

Как развивался переворот в Нигере:

26 июля 2023 года солдаты Президентской гвардии Нигера окружили дворец президента Мохамеда Базума и задержали его и его семью. Позднее другая группа военных, состоящая из высших офицеров Национальной гвардии Нигера и Вооруженных сил Нигера, объявила о его свержении, закрыла границы, приостановила деятельность государственных учреждений и объявила комендантский час, сформировав Национальный совет по охране Родины (военную хунту), которая 28 июля провозгласила командующего Президентской гвардией генерала Абдурахамана (Омара) Тчиани главой переходного правительства – Национального совета по охране Родины. Это был пятый военный переворот с момента обретения страной независимости в 1960 году.

Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году, после первых полностью мирных демократических выборов в Нигере за всю его историю. Казалось, что на этом в стране завершилась прежняя эпоха, в течение которой Нигер пережил четыре военных переворота.

27 июля на улицы Ниамея ненадолго вышли несколько сотен протестующих, потребовавших освобождения Базума, однако они были быстро жестоко разогнаны силами безопасности. Члены бывшего гражданского правительства Нигера призвали общественность отказаться от насилия, а вновь выступившие по телевидению военные заявили, что стране "необходимо избежать распрей между силовыми структурами".

Абдурахман (Омар) Тчиани заявил, что причинами государственного переворота стали ошибки правительства Базума, "угрожавшие национальной безопасности страны", бедственное экономическое положение и коррупция. Тчиани был главой президентской гвардии с 2011 года, ещё при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Как писали многие африканские и западные СМИ, поводом к мятежу могло послужить намерение Мохамада Базума уволить Тчиани с этого поста – по все тем же обвинениям в коррупции.

1 августа с посреднической миссией в Нигер прилетел президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно (сам пришедший к власти в результате фактического военного переворота 20 апреля 2021 года, после того как его отец Идрис Деби, правивший Чадом более 30 лет, погиб в столкновении с повстанцами из Фронта перемен и согласия. Махамат Деби отменил действие конституции и возглавил Переходный военный совет, взяв на себя одновременно исполнение полномочий президента и главнокомандующего армии). В Ниамее он встретился с главой путчистов генералом Тчиани и с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом, который остается с семьей под домашним арестом в президентском дворце и, как утверждают путчисты, "чувствует себя хорошо". Результаты этой посреднической миссии пока неизвестны.

Тем временем в Ниамее и других городах Нигера продолжаются массовые демонстрации под антифранцузскими лозунгами – с российскими флагами и другой символикой. Многие собравшиеся скандируют имя президента России Владимира Путина. В столице страны Ниамее 30 июля демонстранты атаковали посольство Франции, топтали горящие французские флаги и пытались поджечь главную входную дверь. Они кричали: "Долой Францию!" и скандировали: "Да здравствует Россия!" и "Да здравствует Путин!" Российские телеграм-каналы, в том числе связанные с ЧВК "Вагнер", охотно публикуют фото и видео с этих манифестаций.

Кто стоял за организацией этих беспорядков, неясно, но случилось это после того, как военная хунта обвинила Париж в подготовке военной интервенции с целью восстановления в должности свергнутого президента. Путчисты также запретили вывозить за границу уран с месторождений французской компании Orano. Париж 1 августа начал эвакуацию из Нигера своих граждан, резко отвергая все обвинения в свой адрес. Впрочем, Елисейский дворец одновременно объявил о решимости президента Франции Эмманюэля Макрона защитить всех французов в Нигере, подчеркнув, что французское правительство "не потерпит никакой атаки против Франции и ее интересов и немедленно отреагирует в случае нападения на ее граждан".

Интересно, что накануне военные хунты Буркина-Фасо и Мали, также пришедшие к власти после переворотов и симпатизирующие Москве, выразили свою солидарность с нигерскими путчистами, предупредив, что любое иностранное военное вмешательство против Нигера будет рассматриваться как объявление войны и их государствам.

Если в ближайшее время из Нигера, как и из всех других соседних государств Африки, где к власти пришли военные, уйдут западные страны, в первую очередь США и Франция, это наверняка может открыть туда двери России.

Российские флаги, которые были видны в руках сторонников военного переворота в столице Нигера, очень напоминают аналогичные сцены после переворота в соседней Буркина-Фасо в прошлом году, отмечает The New York Times. Эти флаги вовсе не означают, что за переворотом стоит Кремль, однако они демонстрируют то, как Россия в последние годы позиционирует себя в качестве лидера антизападных, и прежде всего антифранцузских, настроений в некоторых частях Африки.

Президент России Владимир Путин, продолжает NYT, недавно вновь показал, как можно умело использовать эти настроения. На состоявшемся на прошлой неделе саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге он предложил освободить африканские страны от "колониализма и неоколониализма". Не упомянув при этом ни о том, как российские наемники из ЧВК "Вагнер" и других похожих группировок все чаще берут под контроль важные предприятия и месторождения в разных странах континента, ни о том, какие зверства против гражданского населения они попутно совершают.

Для создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина серия переворотов в странах Африки – отличная возможность дальше развивать свой бизнес. Его структуры уже открыто действуют в соседних с Нигером Мали, Судане, Центральноафриканской Республике и Ливии. Присутствуя в Санкт-Петербурге на прошлой неделе во время саммита с африканскими лидерами, Пригожин одобрительно отозвался о перевороте в Нигере и предложил отправить на помощь путчистам своих вооруженных боевиков.

В Гвинее лидеры военного переворота оправдывали свои действия, ссылаясь на общественное недовольство захлестнувшей страну коррупцией. В Мали и Буркина-Фасо военные утверждают, что их мятежи стали вынужденным ответом на волну радикального исламистского террора. Однако, как показывает время, под властью военных хунт в этих государствах уровень терроризма и насилия и число нападений исламистов лишь увеличились.

В Буркина-Фасо вооруженные стычки, когда-то происходившие только на севере страны, в последние месяцы начались уже прямо в окрестностях столицы Уагадугу. В Мали, где пришедшие к власти мятежники заменили 5 тысяч французских солдат примерно тысячью наемников ЧВК "Вагнер", резко возросло число жертв среди мирного населения.

Однако все эти аналитические выводы и данные пока не оказывают никакого эффекта на настроения населения африканских стран и на планы правящих в них военных. Как, например, заявил в интервью ВВС один нигерский бизнесмен, специально заказавший портному сшить для него большой флаг России, с которым он выходил на манифестацию в Ниамее: "Я настроен пророссийски, и мне не нравится Франция. С детства я не любил французов. Они вывозят все богатства моей страны, уран, нефть и золото. А беднейшие нигерцы не могут поесть три раза в день и живут на 2 доллара в день – из-за Франции. Я хочу, чтобы Россия пришла и помогла нам с безопасностью и продовольствием".