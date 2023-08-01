Объятия Москвы. Нравятся ли Путин и Пригожин путчистам в Нигере

После военного переворота в западноафриканском Нигере на прошлой неделе на карте Африки появилось еще одно государство, лидеры которого симпатизируют Кремлю и Владимиру Путину. Они готовы заключать с ним важные контракты и приглашать к себе российских политических и военных советников, в том числе наемников из структур наподобие ЧВК "Вагнер". Пока следов прямого вмешательства Москвы в события в Нигере не обнаружилось. Однако Запад явно поставлен в тупик. Начиная с 2020 года очень похожие перевороты произошли еще в пяти африканских странах, Гвинее, Мали, Буркина-Фасо, Чаде и Судане (не считая неудавшегося переворота в Гвинее-Бисау), и в результате через весь континент протянулась огромная полоса новой нестабильности. И везде здесь Россия, где только что прошел уже второй в истории саммит "Россия-Африка", начинает играть все более активную роль.
Многие западные аналитики уже ввели в обиход выражение "африканский пояс переворотов". Этот, выражаясь иначе, "коридор военного правления" длиной более чем в 5 тысяч 500 километров действительно теперь проходит через весь континент с запада на восток, от Атлантики до Красного моря, по одному из самых неблагополучных регионов планеты – по так называемой "Зоне Сахель". Эта часть Африки, которую занимают полупустыни и разреженная саванна, хронически страдает от голода, засух, глобальных изменений климата и постоянных вооруженных конфликтов.
Именно здесь с каждым годом все активнее действуют террористические группировки и партизанские движения, в первую очередь радикально-исламистского толка, связанные с "ИГИЛ" и "Аль-Каидой". "Зона Сахеля" давно стала глобальным эпицентром джихадисткого насилия, обойдя по этим параметрам Ближний Восток и Южную Азию вместе взятые. Согласно Глобальному индексу терроризма, ежегодно публикуемому исследованию австралийского Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace), в 2022 году во всем мире исламистскими террористами было убито более 6 тысяч 700 человек. 43 процента этих смертей приходится именно на "Зону Сахеля", в то время как в 2007 году эта доля составляла лишь 1 процент.
Нигер, где случился последний военный путч, – бывшая французская колония с населением около 25–26 миллионов человек, одно из беднейших государств планеты, ежегодно получающее международную помощь на сумму почти в 2 миллиарда долларов. Более 80 процентов территории страны расположено в пустыне Сахара, неуклонно наступающей на "Зону Сахеля". При этом страна богата природными ресурсами, на ее долю приходится, к примеру, примерно семь процентов мировых запасов урана. Также в Нигере добываются золото, редкоземельные металлы, есть большие месторождения нефти и газа.
Переворот в Нигере мгновенно вызвал огромный резонанс далеко за его пределами. Африканские лидеры сейчас бьют тревогу в связи с событиями в Нигере, которые, например, президент Кении Уильям Руто назвал "последним ударом по демократии на континенте". Они заявляют, что военная хунта, захватившая власть в стране, должна в течение семи дней восстановить в должности законно избранного президента Мохамеда Базума. В противном случае региональный союз стран Западной Африки ЭКОВАС, имеющий собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG, не исключает возможности военной интервенции.
В истории Африки уже есть примеры успешного вмешательства ЭКОВАС в ряде стран, пострадавших от кризисов и военных переворотов, например, в Либерии, Гамбии и Гвинее-Бисау. Пока что ЭКОВАС, объединяющий 15 стран, наложил на Нигер экономические санкции, включающие приостановку всех финансовых транзакций. В частности, Нигер уже не получил назначенные на 1 августа выплаты по облигациям в размере 51 миллиона долларов.
Что происходило в первые дни после переворота в Нигере и как проходили пророссийские манифестации:
В не менее сложном положении после переворота в Нигере оказался и Запад во главе с США и с Францией, исторически тесно связанной с этой западноафриканской страной. До переворота именно Нигер был фактически краеугольным камнем региональной стратегии Пентагона по борьбе с джихадистами. В стране дислоцировано не менее 1 тысячи 100 американских военнослужащих, американские военные построили базы беспилотников в столице Ниамее и северном городе Агадес, одна из которых обошлась в 110 миллионов долларов. Франция держит в Нигере около полутора тысяч своих военнослужащих для проведения совместных операций с местными подразделениями против террористов. Теперь все это оказалось под угрозой.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в минувшую субботу, предупредил нигерийских мятежников, что Соединенные Штаты могут прекратить свою финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с их государством, если Мохамед Базум не будет восстановлен на посту президента.
29 июля Франция и руководство ЕС объявили, что приостанавливают финансовую поддержку и сотрудничество в сфере безопасности с Нигером. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель не признаёт самопровозглашённую новую власть Нигера и по-прежнему считает законным президентом страны демократически избранного Мохамеда Базума.
Как развивался переворот в Нигере:
- 26 июля 2023 года солдаты Президентской гвардии Нигера окружили дворец президента Мохамеда Базума и задержали его и его семью. Позднее другая группа военных, состоящая из высших офицеров Национальной гвардии Нигера и Вооруженных сил Нигера, объявила о его свержении, закрыла границы, приостановила деятельность государственных учреждений и объявила комендантский час, сформировав Национальный совет по охране Родины (военную хунту), которая 28 июля провозгласила командующего Президентской гвардией генерала Абдурахамана (Омара) Тчиани главой переходного правительства – Национального совета по охране Родины. Это был пятый военный переворот с момента обретения страной независимости в 1960 году.
- Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году, после первых полностью мирных демократических выборов в Нигере за всю его историю. Казалось, что на этом в стране завершилась прежняя эпоха, в течение которой Нигер пережил четыре военных переворота.
- 27 июля на улицы Ниамея ненадолго вышли несколько сотен протестующих, потребовавших освобождения Базума, однако они были быстро жестоко разогнаны силами безопасности. Члены бывшего гражданского правительства Нигера призвали общественность отказаться от насилия, а вновь выступившие по телевидению военные заявили, что стране "необходимо избежать распрей между силовыми структурами".
- Абдурахман (Омар) Тчиани заявил, что причинами государственного переворота стали ошибки правительства Базума, "угрожавшие национальной безопасности страны", бедственное экономическое положение и коррупция. Тчиани был главой президентской гвардии с 2011 года, ещё при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Как писали многие африканские и западные СМИ, поводом к мятежу могло послужить намерение Мохамада Базума уволить Тчиани с этого поста – по все тем же обвинениям в коррупции.
1 августа с посреднической миссией в Нигер прилетел президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно (сам пришедший к власти в результате фактического военного переворота 20 апреля 2021 года, после того как его отец Идрис Деби, правивший Чадом более 30 лет, погиб в столкновении с повстанцами из Фронта перемен и согласия. Махамат Деби отменил действие конституции и возглавил Переходный военный совет, взяв на себя одновременно исполнение полномочий президента и главнокомандующего армии). В Ниамее он встретился с главой путчистов генералом Тчиани и с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом, который остается с семьей под домашним арестом в президентском дворце и, как утверждают путчисты, "чувствует себя хорошо". Результаты этой посреднической миссии пока неизвестны.
Тем временем в Ниамее и других городах Нигера продолжаются массовые демонстрации под антифранцузскими лозунгами – с российскими флагами и другой символикой. Многие собравшиеся скандируют имя президента России Владимира Путина. В столице страны Ниамее 30 июля демонстранты атаковали посольство Франции, топтали горящие французские флаги и пытались поджечь главную входную дверь. Они кричали: "Долой Францию!" и скандировали: "Да здравствует Россия!" и "Да здравствует Путин!" Российские телеграм-каналы, в том числе связанные с ЧВК "Вагнер", охотно публикуют фото и видео с этих манифестаций.
Кто стоял за организацией этих беспорядков, неясно, но случилось это после того, как военная хунта обвинила Париж в подготовке военной интервенции с целью восстановления в должности свергнутого президента. Путчисты также запретили вывозить за границу уран с месторождений французской компании Orano. Париж 1 августа начал эвакуацию из Нигера своих граждан, резко отвергая все обвинения в свой адрес. Впрочем, Елисейский дворец одновременно объявил о решимости президента Франции Эмманюэля Макрона защитить всех французов в Нигере, подчеркнув, что французское правительство "не потерпит никакой атаки против Франции и ее интересов и немедленно отреагирует в случае нападения на ее граждан".
Интересно, что накануне военные хунты Буркина-Фасо и Мали, также пришедшие к власти после переворотов и симпатизирующие Москве, выразили свою солидарность с нигерскими путчистами, предупредив, что любое иностранное военное вмешательство против Нигера будет рассматриваться как объявление войны и их государствам.
Если в ближайшее время из Нигера, как и из всех других соседних государств Африки, где к власти пришли военные, уйдут западные страны, в первую очередь США и Франция, это наверняка может открыть туда двери России.
Российские флаги, которые были видны в руках сторонников военного переворота в столице Нигера, очень напоминают аналогичные сцены после переворота в соседней Буркина-Фасо в прошлом году, отмечает The New York Times. Эти флаги вовсе не означают, что за переворотом стоит Кремль, однако они демонстрируют то, как Россия в последние годы позиционирует себя в качестве лидера антизападных, и прежде всего антифранцузских, настроений в некоторых частях Африки.
Президент России Владимир Путин, продолжает NYT, недавно вновь показал, как можно умело использовать эти настроения. На состоявшемся на прошлой неделе саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге он предложил освободить африканские страны от "колониализма и неоколониализма". Не упомянув при этом ни о том, как российские наемники из ЧВК "Вагнер" и других похожих группировок все чаще берут под контроль важные предприятия и месторождения в разных странах континента, ни о том, какие зверства против гражданского населения они попутно совершают.
Для создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина серия переворотов в странах Африки – отличная возможность дальше развивать свой бизнес. Его структуры уже открыто действуют в соседних с Нигером Мали, Судане, Центральноафриканской Республике и Ливии. Присутствуя в Санкт-Петербурге на прошлой неделе во время саммита с африканскими лидерами, Пригожин одобрительно отозвался о перевороте в Нигере и предложил отправить на помощь путчистам своих вооруженных боевиков.
В Гвинее лидеры военного переворота оправдывали свои действия, ссылаясь на общественное недовольство захлестнувшей страну коррупцией. В Мали и Буркина-Фасо военные утверждают, что их мятежи стали вынужденным ответом на волну радикального исламистского террора. Однако, как показывает время, под властью военных хунт в этих государствах уровень терроризма и насилия и число нападений исламистов лишь увеличились.
В Буркина-Фасо вооруженные стычки, когда-то происходившие только на севере страны, в последние месяцы начались уже прямо в окрестностях столицы Уагадугу. В Мали, где пришедшие к власти мятежники заменили 5 тысяч французских солдат примерно тысячью наемников ЧВК "Вагнер", резко возросло число жертв среди мирного населения.
Однако все эти аналитические выводы и данные пока не оказывают никакого эффекта на настроения населения африканских стран и на планы правящих в них военных. Как, например, заявил в интервью ВВС один нигерский бизнесмен, специально заказавший портному сшить для него большой флаг России, с которым он выходил на манифестацию в Ниамее: "Я настроен пророссийски, и мне не нравится Франция. С детства я не любил французов. Они вывозят все богатства моей страны, уран, нефть и золото. А беднейшие нигерцы не могут поесть три раза в день и живут на 2 доллара в день – из-за Франции. Я хочу, чтобы Россия пришла и помогла нам с безопасностью и продовольствием".
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