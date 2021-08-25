Суд приговорил депутата Люсю Штейн к году ограничения свободы

Суд в Москве приговорил муниципального депутата Люсю Штейн к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу о подстрекательстве к нарушению эпидемиологических норм – в связи с акцией протеста в Москве 23 января.

Штейн запретили покидать дом с 22:00 до 06:00, уезжать из Москвы и менять без уведомления место проживания, а также участвовать в митингах. Обвинение запрашивало для депутата два года ограничения свободы.

Всего по "санитарному делу" проходили 11 оппозиционеров. По версии следствия, они призывали в соцсетях выйти 23 января на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Из-за этого в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться в самоизоляции из-за коронавируса. Это создало угрозу массового заражения людей.

Соратницам Навального Любови Соболь и Кире Ярмыш суд назначил по полтора года, Олег Степанов и Николай Ляскин получили по году ограничения свободы. Брата Алексея Навального – Олега – приговорили к условному сроку.

Оппозиционер Даня Акель получил 100 тысяч рублей штрафа. Он единственный, кого прокуратура обвинила не подстрекательстве, а в нарушении санитарных норм.

С муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения вскоре после того, как он отказался от предвыборной кампании из-за смерти отца.

Под следствием остаются участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и муниципальный депутат Дмитрий Барановский.

Соболь, по данным СМИ, выехала за пределы страны. Это произошло в период, когда судебное решение еще не вступило в силу. Теперь, в случае возвращения Соболь в Россию, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии.