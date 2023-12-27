Московский театр отменил спектакли по произведениям Акунина

Российский академический молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара все спектакли по произведениям Бориса Акунина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-атташе театра.

Телеграм-канал SHOT связывает отмену спектаклей с "жалобами общественников". Теперь в РАМТ не будут показывать спектакли "Эраст Фандорин", "Инь и Ян. Белая версия" и "Инь и Ян. Чёрная версия".

Во вторник, 26 декабря, на сайте театра появилось сообщение об изменениях в репертуаре: спектакль "Инь и Ян. Черная версия", который должен был состояться 3 января, был заменен на спектакль "Чехов-GALA"; спектакль "Эраст Фандорин" заменили на спектакль "Цветы для Элджернона".

18 декабря стало известно, что против писателя возбудили уголовное дело по двум статьям: о "фейках" про российскую армию и о публичном оправдании терроризма. В этот же день Росфинмониторинг внес Акунина в реестр террористов и экстремистов.

Ранее одно из крупнейших российских издательств АСТ заявило о том, что "приостановило" распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. В заявлении от имени гендиректора издательства Павла Гришкова говорится, что некие "публичные заявления писателей" "вызвали широкий общественный резонанс" и "требуют правовой оценки". Кроме того, книги Акунина и Быкова сняли с продажи в ряде книжных магазинов и торговых сетей.

Под "публичными заявлениями", по всей вероятности, имеются в виду реплики Акунина и Быкова о войне в их недавних беседах с прокремлёвскими пранкерами Лексусом и Вованом (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов). Пранкеры говорили с писателями, выдавая себя за украинских чиновников. В беседах с ними Быков и Акунин подтвердили свою антивоенную позицию, выразили поддержку Украине и осудили российские власти. Многочисленные прокремлевские СМИ и телеграм-каналы после публикации фрагментов разговоров обвинили писателей в "предательстве".