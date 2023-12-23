Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+ *Мумин Шакиров не согласен с этим статусом

Какую угрозу представляет для режима "террорист" Борис Акунин? Остаются ли писатели и поэты в России властителями дум или власть переоценивает их возможности?

Какой будет война-2024? Что может спасти Украину от поражения, если "коллективный запад" будет медлить с военной помощью?

Екатерина Дунцова против Кремля. На что рассчитывала молодая журналистка из Ржева, бросившая вызов 71-летнему Путину на президентских выборах-2024? Стал ли возраст Дунцовой препятствием на пути в Кремль?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с историком Андреем Зубовым (признан властями РФ "иноагентом"), политиком Екатериной Дунцовой и журналистами Артемом Радыгиным, Дмитрием Морозом и Иваном Ворониным.

Видеоверсия программы