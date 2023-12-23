Какую угрозу представляет для режима "террорист" Борис Акунин? Остаются ли писатели и поэты в России властителями дум или власть переоценивает их возможности?
Какой будет война-2024? Что может спасти Украину от поражения, если "коллективный запад" будет медлить с военной помощью?
Екатерина Дунцова против Кремля. На что рассчитывала молодая журналистка из Ржева, бросившая вызов 71-летнему Путину на президентских выборах-2024? Стал ли возраст Дунцовой препятствием на пути в Кремль?
Мумин Шакиров подводит итоги недели с историком Андреем Зубовым (признан властями РФ "иноагентом"), политиком Екатериной Дунцовой и журналистами Артемом Радыгиным, Дмитрием Морозом и Иваном Ворониным.
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