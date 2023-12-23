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Почему Кремль испугался Дунцову и проиграет Быкову и Акунину? Итоги 2023 года. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Слева направо: Никита Михалков, Борис Акунин
Слева направо: Никита Михалков, Борис Акунин

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 51-й недели и 2023 года

Какую угрозу представляет для режима "террорист" Борис Акунин? Остаются ли писатели и поэты в России властителями дум или власть переоценивает их возможности?

Какой будет война-2024? Что может спасти Украину от поражения, если "коллективный запад" будет медлить с военной помощью?

Екатерина Дунцова против Кремля. На что рассчитывала молодая журналистка из Ржева, бросившая вызов 71-летнему Путину на президентских выборах-2024? Стал ли возраст Дунцовой препятствием на пути в Кремль?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с историком Андреем Зубовым (признан властями РФ "иноагентом"), политиком Екатериной Дунцовой и журналистами Артемом Радыгиным, Дмитрием Морозом и Иваном Ворониным.

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