Московского следователя заподозрили в получении взятки в $30 миллионов

Бывшего начальника следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева заподозрили в получении взятки в 1032 биткоина. Это чуть больше 2,4 миллиарда рублей или 30,5 миллиона долларов по курсу на момент получения и около $27 миллионов по курсу сегодняшнего дня.

Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами 35-летний следователь, как утверждается, хранил в папке с названием "Пенсия", где их и нашли, взломав его компьютер. Это произошло в рамках расследования возбуждённого против Тамбиева уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в размере 10 миллионов рублей, пишут газеты "Коммерсантъ" и "Комсомольская правда".

По версии следствия, криптовалюту Тамбиев мог получил 7 апреля прошлого года от членов хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяева, уголовное дело которых находилось в его производстве. За полученные деньги следователь, как утверждается, не требовал от суда арестовать их активы.

Сам следователь был уволен из СКР за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника следственного органа, пишет газета. Из моковского СИЗО, где он находится после задержания ФСБ, он требовал через суд восстановить себя на службе.

Газета не приводит позицию Тамбиева о принадлежности приписанных ему биткоинов. В понедельник суд в Москве рассмотрит иск прокуратуры о конфискации этой криптовалюты. Из публикаций не ясно, расследуется ли дело о получении взятки биткоинами.