Московской пенсионерке дали 1,5 года условно за поджог на выборах

Суд в Москве приговорил местную пенсионерку Татьяну Петрухину к полутора годам колонии условно за поджог кабинки для голосования во время президентских выборов. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Согласно приговору, Петрухина "под предлогом голосования" пришла на избирательный участок, вылила горючую жидкость на бюллетени и подожгла её зажигалкой. Тем самым она воспрепятствовала работе комиссии, решил суд.

Следствие также утверждало, что перед голосованием 70-летняя пенсионерка переписывалась с неустановленными лицами и вступила с ними в преступный сговор.

Петрухина полностью признала вину и раскаялась. "Мою подзащитную за три дня обработали. Она реально думала, что работает на спецслужбы и спасает выборы президента", – сказал в прениях адвокат москвички.

В дни голосования на выборах президента России в марте 2024 года было зафиксировано несколько поджогов на избирательных участках, в том числе в Москве, Подмосковье и Петербурге. Кроме того, избиратели выливали в урны с бюллетенями красящие вещества. По этим фактам было возбуждено 33 уголовных дела.