Жительнице Новосибирска дали штраф за вылитую на бюллетени зелёнку

Суд в Новосибирске оштрафовал местную жительницу Екатерину Болдыреву на четыре тысячи рублей за вылитую на бюллетени зелёнку во время президентских выборов.

Согласно решению суда, 15 марта Болдырева разлила зелёнку на стол с документами избирательной комиссии. В результате были испорчены 11 бюллетеней и две книги со списками избирателей. Действия Болдыревой нарушили работу комиссии, постановил суд.

Новосибирский облизбирком в тот день сообщал, что на одном из участков "была попытка испортить бюллетени, однако её пресекли". Полиция тогда отчиталась о задержании 25-летней девушки, которая облила бюллетени, сообщив об уголовной ответственности за подобные поступки. В итоге на Болдыреву составили административный протокол по статье о создании помех при голосовании.

Болдырева признала вину. Она рассказала, что днём 15 марта ей позвонил незнакомый мужчина и попросил совершить такой поступок. Взамен он ей ничего не обещал, утверждала девушка.

Всего в дни голосования на выборах президента России полиция зафиксировала 52 случая проноса на участки красящих веществ. Было возбуждено 33 уголовных дела. Издание "7x7" публиковало карту с происшествиями на участках, в том числе с вылитыми в урны чернилами и зелёнкой.