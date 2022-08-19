Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-5 по загрязнению диоксидом азота

Москва заняла второе место в мире, Санкт-Петербург – четвёртое по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота. Газ может вызывать респираторные заболевания, в том числе астму и бронхит. О новом исследовании качества воздуха рассказывает The Guardian.

Лидером по содержанию диоксида азота в воздухе стал китайский город Шанхай с 42 микрограммами ядовитого газа на кубический метр воздуха. Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения, безопасный уровень составляет 10 микрограммов на кубический метр.

В Москве обнаружено 40,2 микрограмма диоксида азота в кубическом метре воздуха, в Санкт-Петербурге – 38,3, в Нижнем Новгороде – 36, в Казани и Муроме – больше 33, это максимальные значения среди российских городов.

Основным источником диоксида азота являются выхлопы старых автомобилей на бензиновом двигателе, современные модели производят их гораздо меньше.

Диоксид азота – высокотоксичный газ, который может стать причиной серьёзных лёгочных заболеваний, таких как бронхит или астма. Газ становится ещё опаснее при взаимодействии с солнечными лучами или в жаркую погоду, так как может превращаться в другие загрязнители.