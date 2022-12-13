Москва исключила вывод своих войск из Украины до конца 2022 года

В Кремле исключили возможность начала вывода российских войск из Украины в нынешнем году. "Об этом не может идти и речи", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского вывести российские войска из Украины на Рождество.

Как сказал Дмитрий Песков, Украине "необходимо принимать те реалии, которые сложились за всё это время". В этой связи он упомянул так называемые референдумы в самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, отметив, что "у Российской Федерации появились новые субъекты". "Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно", - подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Зеленский предложил вывести российские войска с территории Украины, как "конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят". Украинский президент заявил об этом, выступая по видеосвязи перед лидерами "Группы семи" (G7).

США и большинство стран мира, а также ООН не признали результатов псевдореферендумов в Украине, проведённых Россией в сентябре на захваченных территориях. Киев и его союзники называют голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.