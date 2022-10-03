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Кремль не смог объяснить, в каких границах Россия аннексировала Херсонскую и Запорожскую области

Дмитрий Песков

Кремль не смог объяснить, в каких границах Россия аннексировала Херсонскую и Запорожскую области Украины. Вопрос об этом в понедельник был задан на брифинге пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову. Тот ответил журналистам, что Москва "продолжит консультироваться с населением регионов".

Документы об аннексии президент Владимир Путин подписал 30 сентября. Он же ранее подписал указ о признании независимости этих регионов от Украины, на основании проведённых там под контролем Москвы референдумов.

Ни в подписанных Путиным соглашениях, ни в его указе, ни в вопросах референдума не обозначено, в каких границах оккупационное руководство регионов выводит их из Украины и в каких границах они аннексируются.

Перед референдумом российские власти Херсонской области заявили о присоединении к ней находившейся под контролем российских военных части Николаевской области Украины.

А крупнейший город Запорожской области, Запорожье, с начала войны остаётся под контролем Украины. До февральского вторжения в нём проживало больше 43 процентов населения региона.

На просьбу прокомментировать, являются ли, c точки зрения Москвы, территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Киеву, Песков сказал: "Мне сейчас больше нечего добавить". По его словам, однозначный ответ о границах есть: "Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях".

Донецкую и Луганскую область Кремль считает присоединёнными в административных границах регионов 2014 года. При этом значительная часть Донецкой области с того времени остаётся под контролем Киева, а украинская армия ведёт там успешное контрнаступление.

Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию. По состоянию на 3 октября их не признала ни одна страна мира, кроме России.

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