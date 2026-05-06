Москва призывает иностранцев эвакуироваться из Киева перед 9 мая

МИД России призвал все государства эвакуировать свои посольства из столицы Украины "в связи с неотвратимостью удара ВС РФ по Киеву и центрам принятия решений, если ВСУ нанесут удар по Москве 9 мая".

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России настоятельно призывает власти всех стран и руководителей иностранных организаций "с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан".

4 мая Минобороны РФ объявило об одностороннем прекращении огня на срок 8–9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ объявил "режим тишины" с полуночи 6 мая, который был почти немедленно нарушен Россией.

Российская армия продолжила активные боевые действия после полуночи 6 мая и отказалась от предложенного Украиной режима прекращения огня, это можно констатировать "на сегодняшний день", - написал днём в среду президент Украины Владимир Зеленский после совещания с военными. "По итогам вечерних докладов наших военных и разведки мы определимся с последующими действиями", – добавил он.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что "Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями". По словам Сибиги, это показывает, что Россия отвергает мир, а предложенное ею перемирие на 9 мая нацелено только на то, чтобы провести в Москве военный парад.

Российские власти фиксируют участившиеся попытки атак украинских дронов на Москву и другие города. В связи с этим в Москве введены усиленные меры безопасности, включая ограничения мобильной связи и интернета.

В этом году традиционный военный парад на Красной площади пройдет в сокращенном формате, без участия боевой техники.