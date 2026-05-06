Страх и ненависть в бункере. Удар дрона по дому на Мосфильмовской

В ночь на понедельник украинский дрон врезался в многоэтажный дом на Мосфильмовской улице, повредив в нем несколько квартир. Это стало самым близким к Кремлю украинским ударом по российской столице, не считая 2023 года, когда беспилотники долетели до Сенатского дворца на территории самого Кремля.

Атака накануне празднования Дня Победы, предотвратить которую не смогли ни отключения мобильного интернета, ни сотни "Панцирей", установленных российскими военными вокруг Москвы, наверняка стала тревожным сигналом для Владимира Путина, готовящегося 9 мая наблюдать за парадом на Красной площади в компании немногочисленных лидеров постсоветских и непризнанных государств.

В тот же день, когда дрон врезался в элитный ЖК в престижном районе Москвы, где посольства соседствуют с бывшими дачами бонз ЦК КПСС, издание "Важные истории" опубликовало документ, который, как утверждается, является докладом разведки неназванной европейской страны. В нем в числе прочего говорится, что Владимир Путин панически боится покушения на свою жизнь с помощью дронов и практически не выходит из бункера, подобно Адольфу Гитлеру в последние дни существования Третьего Рейха (никаких доказательств утверждений из доклада приведено не было).

У удара по дому на Мосфильмовской есть еще несколько, по большому счету случайных, смысловых "слоев".

Здание начали строить еще в эпоху Юрия Лужкова, сооружалось оно аж 7 лет, чиновники (в том числе лишь недавно вышедший на свободу после отбытия срока за мошенничество Олег Митволь, тогда префект Северного административного округа Москвы), требовали снести 22 этажа дома из-за того, что они отсутствовали в первоначальном проекте. Если бы тогда им удалось добиться своего, в понедельник украинский беспилотник спокойно пролетел бы мимо: как следует из фотографий, попадание пришлось на 17–18 этажи, если считать с самого верхнего.

В итоге дом все-таки достроили с этими 22 этажами (мало того, в 2024-м его предлагали надстроить еще на 350 метров), и сияющая высотка даже получила многочисленные архитектурные премии, в том числе войдя в пятерку лучших высотных зданий Европы по версии международного "Совета по высотным зданиям и городской среде". Сейчас в здании живут многие сотрудники расположенной рядом студии "Мосфильм", управляемой доверенным лицом Путина Кареном Шахназаровым и, как ранее выяснило Радио Свобода, участвующей в закупках дронов и средств радиоэлектронной борьбы для армии РФ.

Атака на российскую столицу произошла не просто накануне Парада Победы, но и после заявления российских властей о том, что они в одностороннем порядке объявляют перемирие в войне с Украиной на 8-9 мая (именно 8 мая годовщину победы над нацизмом празднуют в Украине и в большинстве европейских стран) и нанесут массированный удар по Киеву, если ВСУ откажутся его соблюдать. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил собственный "режим тишины" в войне, назначив его начало на ночь с 5 на 6 мая и намекнув, что если это трехдневное перемирие не будет соблюдать уже Россия, то и спокойное проведение парада на Красной площади 9 мая ей не гарантировано.

Некоторые посты сокращены.

Kseniya Obraztsova

Беспилотник долетел до Мосфильмовской. Движуха и гойда. Ну что, москвичи, вы все еще "вне политики"? С наступающим 9 мая, котики.

Виктория Рожок

Очень незаметно и страшно происходит переход войны из книги и кино - в новости в ленте, а потом ты и война. Ты и война…

Вчера была обыкновенная майская ночь, 00-30 ночи. Малыш спал в кроватке у окна. Дочка у окна в соседней комнате запоздало, после майских, делала уроки. К сожалению, шторы были открыты, и ребенок видел своими глазами и как летел беспилотник и как врезался в соседний дом. Прямо рядом с нашим.

Я вначале услышала сильный хлопок, не взрыв (как при салюте). А хлопок. Но он был такой сильный и … необычный, что за долю секунды я вскочила и побежала к окну (да, ошибка новичков).

На моих глазах разлетался как салют, в разные стороны, в виде мелкой почти яичной скорлупы, фасад соседнего дома, фрагменты окон и куски бетонных стен.

Я схватила малыша и побежала в ванну, кричала дочке "срочно в ванну".

Положила малыша на пол и сказала лежи! и побежала за Машей, она от шока не выходила из комнаты и говорила "а как же Дарвин. Я не пойду". Я кричала быстро выходи. быстро.

Мы сидели на полу какое-то время. Пока не поняли, что второго прилета не будет.

Самое ужасное в этом две вещи. Какая-то обыденность проживания этого в реальном времени и… реакция детей.

У малыша сейчас кризис 2 лет. Когда по-хорошему невозможно ни о чем даже элементарном.

И что вы думаете, малыш? Тихо-тихо лежал, рукой глаза закрыл. Все 2 часа пока я не разрешила выйти из ванной. Лежал не ныл не просился никуда, он все понял, что ж@па и надо делать. что говорят.

"Дети войны" есть же фраза?

Наверное, это самое страшное в том переходе войны из кино в твою такую обыденную спокойную жизнь…

Maria Bezruk

Помню, как строили этот дом. Когда я работала на Мосфильме, пиар-директором кинокомпании Феди Бондарчука, наблюдала ежедневно за этой стройкой и ужасалась еë неуместности. Мы с коллегами шутили, мол квартиры в этом доме будут покупать исключительно кинематографисты, чтобы не тратиться на такси после затянувшихся смен. В 2008-м ударил кризис, и стройка заморозилась. Недостроенный дом грустно стоял с пустыми глазницами окон в ожидании то ли финансирования, то ли смерти. Спустя время дом все же достроили. Огромный хай-тек зуб посреди стройного классического ансамбля Мосфильмовской улицы, где архитектурной доминантой всегда была киностудия.

Сегодня в одну из квартир этого дома залетел дрон...

Елена Панченко

Глубинарии на улицах Москвы радуются, что в дом путинской олигархическо-гэбэшной швали (стоимость квартир начинается от 80 лямов) на Мосфильмовской, 8, влетел украинский дрон.

"Украинцы несут справедливость" - с чувством произнес знакомый шофёр.

Нина Ай-Артян

Сегодня ночью, пока я сладко спала в берушах, дрон прилетел в стеклянную высотку на Мосфильмовской, прямо по соседству.

Я помню, как она появлялась. Как её строили, как она долго стояла пустой. Помню, как вы писали мне про блики — что утром там красиво, что мне надо прийти и поснимать. Это было давно, я так и не пошла туда с утра.

Потом она стала просто ещё одной стекляшкой.

А сегодня я наконец пошла туда утром, но снимала уже не блики, а следы попадания.

Когда пару лет назад дрон попал в Сити, я, кажется, нервничала. Сейчас — уже нет. Я даже не уверена, испугалась ли. Скорее всего да, но как будто на другом уровне, куда я сама не очень имею доступ.

Психика так делает — снижает чувствительность иначе никто бы не смог выдерживать все происходящее, например с ковида.

Отдельно любопытно, что все эти дроны, которые куда-то "не долетают", падают где-то прям близко. И Сити тогда, и сейчас — всё это очень близко. Сегодняшнее — вообще в 5–10 минутах ходьбы.

Ещё любопытное: раньше, если что-то происходило рядом, все начинали друг другу писать, спрашивать, всё ли ок. Сегодня утром было одно такое сообщение.

Просто все это стало фоном для многих, в разных точках мира.

Я действительно до утра не знала, что произошло — я правда сплю в берушах, и меня не стали будить. Ну и логично, какой в этом смысл. А вот высыпаться и беречь своё ментальное здоровье — в этом смысл есть.

С утра я побежала туда с камерой. Территория была огорожена, я случайно прошла за ограждение и оказалась в одном пространстве с МЧС (или кто там был, я не разбираюсь). Присмотрелась, оценила сцену и поняла, что с тем объективом, который у меня был (брала легкую камеру с фиксом), ничего путного не сниму. Поэтому не стала никого трогать, пощёлкала само здание и вышла обратно. Они смотрели немного растерянно, но ничего не сказали.

Сразу за ограждением жизнь шла своим чередом: люди выгуливали собак, оглядываясь на высотку, мамы вели детей в школу. Видела, как мальчик смотрел наверх — увы не в небо — и о чём-то спрашивал. А мама ему ответила: "ну, надеюсь, что все живы".

Интересно, каково это — объяснять кому-то, что вот это теперь часть реальности.

И давайте даже не будем гадать, сколько всего это оставит в детях. Во всех. С любой стороны. Это потом всё равно распакуется — в тревоге, в теле, в способах реагировать на мир. И, скорее всего, передастся дальше. И так все это и будет продолжаться бесконечно.

Мы вроде только начали разбираться с тем, что уже накопили и параллельно создаём всё новое и новое.

И поэтому даже на самом бытовом уровне так легко скатываемся в конфликт.

Но все-таки очень хочется, чтобы в любой точке мира, когда человек поднимает голову, он всё-таки смотрел в небо, которое переживет всех и не перестает отражаться даже в стекле дома, в который попал дрон.

Михаил Крутихин

Очень высокий жилой дом в районе Мосфильмовской сыграл этой ночью роль ПВО, остановив украинский беспилотник. Коренной москвич, я тут же принялся соображать, как и куда он летел.

Оставалось реку перелететь в районе Потылихи, а там - куча интересных объектов до самого центра. А по дороге к месту удара - посольства Северной Кореи, Болгарии, Румынии, Швеции, Германии на Мосфильмовской.

Да и над президентским управлением спецпроектов (бывшим 15-м главком КГБ) дрон пролетел. Оно как раз строит и обслуживает начальственные бункеры и "Метро-2"... В том районе много многозначительного.

В тот же день, когда дрон попал в дом на Мосфильмовской улице, шуму в сети наделал анонимный доклад "разведки одной из стран ЕС", в котором говорилось, что Владимир Путин чуть ли не панически боится за свою жизнь из-за возможной попытки покушения с помощью дрона.

Maxim Mirovich

Украинские дроны уже в Москве – этой ночью беспилотник ЗСУ влетел в многоэтажку на Мосфильмовской в 6 километрах от Кремля. Пострадавших нет, разрушены стены, часть фасада грохнулась на стоянку.

В общем, судя по всему, путина на Параде Победы мы так и не увидим, так как Владимир Александрович разрешение на выход из бункера не подписал

Недовольны атакой на Москву и российские "военкоры".

Наталья Барабаш

Когда происходит что-то серьезное в России, я всегда читаю Z-каналы в телеграмме. Причем не самих пропагандистов.

Они и в этот раз, при попадании дрона по Дому на Мосфильмовской все как один ограничились сухой заметочкой и коротким видео. То есть указание получили.

Нет, я читаю комменты, там, где они еще открыты.

Читать их страшновато.

Зетники - а у Рыбаря, Военкоров русской весны и т д - по полтора миллиона подписчиков - требуют ударить наконец ядеркой по Украине и Европе. Призывают убить Зеленского и немедленно взять Киев.

Но при этом. Такую неприязнь большинство комментаторов испытывают к власти - прямо есть-пить не могут. Дружно клянут Путина. Да что клянут, хуже - вовсю над ним издеваются. Кличут Леопольдом в честь миролюбивого кота. Зло над дедом смеются. Ну и власть прямо ненавидят. С той же силой желают, чтобы долбануло уже по Кремлю и домам все разворовавших начальников. Насмехаются над запретами телеграмма и интернета. Пишут - старики, уходите, дайте место молодым!

Нет, в страшном сне я бы видела, чтобы вот эти сменили власть.

Но что любопытно: Путина и его руководство сейчас одинаково ругают и читатели гламурной Бони, которые хотят окончания войны, и читатели Зет-пропагандистов, которые мечтают об эскалации и бомбежках Европы.

Для власти такое единение полюсов - дурной знак.

И да, Боня, конечно, проект. Но ее башня как-то миролюбивей.

Телеграм-канал "СерпомПо"

Страх в большом городе бункере



Реакция властей на вчерашнюю атаку на Москву, когда пройдя все ПВО-заслоны один из украинских дронов влетел в ЖК на Мосфильмовской улице, находящейся примерно в 6 км от Кремля, была быстрой.



СМИ пишут о закрытии Красной площади до конца праздников, операторы связи рассылают клиентам смс об ограничении мобильной связи с 5 по 9 мая, тг-каналы- сообщают, что в башнях Кремля установлены пулеметы; пулеметы и заслоны появились и на въездах в Москву.

Кремлевскому начальнику есть чего боятся. Мало того, что Киев никак не отреагировал на проброс (в телефонном разговоре Путина и Трампа) о перемирии на День Победы, так Зеленский еще и куражится. Во время открытия саммита Европейского политического сообщества в как бы "дружественном" Ереване Зеленский, заметив, что на мероприятии 9 мая в Москве впервые "за много-много лет" не будет военной техники, заявил, что "украинские дроны... могут пролететь на этом параде". В Госдуме, понятно, Зеленскому сразу пригрозили "ударом возмездия", "неотвратимым, очень серьезным и кратным". Но как эти угрозы помогают избавиться от страха?



Одни Z-блогеры призывают нанести превентивный удар по киевским центрам принятия решения. Другие пишут, что если Киев решится ударить по параду, этим он развяжет руки Москве, которая в ответ сможет наносить удары по Украине уже без оглядки на мировое общественное мнение (до этого 4 года, видимо, била "нежно", "стесняясь").



Чем ближе день парада, тем наверняка выше будет градус патриотического возбуждения. Но опять же это плохое лекарство от страха.

Alena Joukova

Божечки, что творится! Весь "русскоговорячий" фейсбук возбужден новостью о попадании дрона в многоэтажку на Мосфильмовской. Никто не пострадал, кроме уродливого строения, да и оно не шибко, а ведь сколько красивых зданий и жизней уже загублено целенаправленными бомбежками по моей родной Одессе. Фэйсбук все помнит — в его памяти сохранился этот пост от 4 мая прошлого года. Он тоже про дом — дом на Французском бульваре…. Нашла у себя в архиве чудное фото — Одесса 1977 год. Стою у дома моей любимой подружки Аси Петросян. Его так и называли — Дом Петросянов. Семейное гнездо удивительных людей, гордости Одессы. Эта семья — славная история одесской интеллигенции: врачи, учителя, биологи, экологи. Как мне повезло, что не просто рядом стояла, а могла в любой момент туда прибежать с радостью и бедой. Смогу ли опять там очутиться? До войны, в канун нового 2022 года, загадала желание поехать обязательно , несмотря на неутешительный диагноз, ведь в Киеве готовилась к изданию книга воспоминаний "Все, что помню". Презентация ее должна была пройти во Всемирном Клубе Одесситов. Как я этого ждала, мечтала! Презентацию не отменили. Она прошла в военной Одессе, но без меня. Смотрела онлайн и плакала… Господи, помоги дожить до светлого дня перемоги и встречи с любимым городом и домом!

Подытожил предпарадную обстановку в России поэт Дмитрий Быков

Александр Плющев

Стихотворение Дмитрия Быкова из сегодняшнего Classic news

Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!

Нам тошно обращаться к вам, но блядь!

Нам надо провести парад Победы.

Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо.

У нациков не просят доброты.

Но важный день! Но главная же скрепа!

Явите понимание, скоты.

Конечно, мы бы справились и сами.

Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.

Но черт возьми! Победа-то над вами!

В каком-то смысле это ваш парад!

Смеяться стыдно. Хватит святотатства.

Давайте уж признаем не темня:

Когда б не стали вы сопротивляться,

Мы вас бы победили за три дня.

Ну не за три. Допустим, за четыре.

У нас крутой верховный командир,

Он лично замочил бы вас в сортире,

Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили.

Наш Мавзолей не превращайте в тир!

Когда б мы сразу Киев захватили,

То сколько уцелело бы квартир!

Мы гуманисты. Нас учить не надо.

Вас выкормили наши же соски.

Хотя б во время нашего парада

Вы можете по-братски, по-людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки...

Гуляния на улицах Москвы...

Когда мы убивали вас по-братски,

Мы вас любили искренней, чем вы.

Когда зимой мы честно вас бомбили,

Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --

Мы вас гораздо искренней любили,

Чем вы, взрывая наши НПЗ.

Но украинец, видно, тот же чурка.

Напрасно мы стреляем десять лет --

Как можете понять вы наши чувства?

У вас такой и чувствовалки нет.

Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.

Поймите драму нашей стороны.

Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.

Не зря его фуражке мы верны.