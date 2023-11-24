Министерство цифрового развития предложило создать единую систему для хранения и обработки видео, поступающего со всех видеокамер наблюдения в стране. Видеопоток будет обрабатываться с помощью систем распознавания, что позволит искать людей и штрафовать их за правонарушения.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", предложение содержится в нацпроекте "Экономика данных", рассчитанном до 2023 года. Вся программа оценивается в 1,51 триллиона рублей, на объединение видеокамер планируется потратить 12 миллиардов. Один из экспертов газеты предположил, что стоимость проекта занижена в 5-6 раз.

Сейчас в России работает 1,2 миллиона камер видеонаблюдения, следует из презентации, показанной главой министерства Максутом Шадаевым. Часть из них уже подключена к централизованным системам обработки данных, однако это не касается частных камер. В Минцифры рассчитывают, что в 2030 году число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 миллионов, и все они будут подключены к системам распознавания.

Это, в частности, должно увеличить раскрываемость преступлений на 30 процентов, следует из презентации Минцифры. Ранее камеры видеонаблюдения уже использовались для поимки участников оппозиционных митингов и задержания подозреваемых в выступлениях против власти.