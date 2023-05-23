Минпромторг обсуждает возможность отсрочить на год поставки банкам чипов для карт российского производства. Выпускающий их завод "Микрон" не справляется с производством и начал получать иски от покупателей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Как пишет издание, завод получил иски на сотни миллионов рублей от недовольных покупателей. Издание сообщает об одном из таких производитель банковских карт требует от поставщика чипов 312 миллионов рублей за просрочку поставок.

Причиной просрочки стали перебои с поставками производственных материалов и высокая загруженность предприятия. Значительная часть чипов для карт в России поставлялась из Евросоюза, ввёдшего против Москвы беспрецедентные санкции за вторжение в Украину.

На этом фоне производители переключились на китайские чипы. Источник "Коммерсанта", говорит, что на фоне дефицита только за первый квартал 2023 года китайские поставщики подняли цены на свою продукцию в три раза, до $0,9 (примерно 72 руб.) за чип. Это всё равно может быть в два раза дешевле, чем их российские аналоги, отмечает издание.