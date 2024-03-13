Москвичку оштрафовали за "дискредитацию армии" из-за брошки

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал местную жительницу Марию Вировец по статье о так называемой дискредитации российской армии. Поводом для административного дела стала самодельная брошь в форме цветка фиалки с синими и жёлтыми лепестками, которую москвичка носила на сумке.

Как сообщает "ОВД-Инфо", донос на Вировец написал пассажир метро, ехавший с ней в одном вагоне. После этого полиция задержала её с использованием системы распознавания лиц.

В решении суда было указано, что брошь "имеет цветовую гамму флага Украины" и поэтому является "средством наглядной агитации", которое возбуждает негативное отношение к "специальной военной операции" (так в российских официальных документах называют войну).

Мария Вировец не признала вину и заявила, что не проводила никакой агитации. Она сказала, что брошку в виде цветка смастерила ей в подарок дочь и она давно носит её на сумке. Однако суд принял сторону полиции и оштрафовал Вировец на 30 тысяч рублей.