Суд отправил подмосковного журналиста в колонию на 7 лет по делу о фейках

Королёвский суд в Московской области приговорил журналиста издания RusNews Романа Иванова к 7 годам колонии общего режима по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии.
Поводом для уголовного преследования стали публикации Иванова в личном телеграме. Журналист писал об убийствах мирных жителей в Буче и других военных преступлениях, в которых обвиняются российские военные. Поддержать его в суде пришли около 50 человек, передаёт с места событий корреспондент "Медиазоны".
Иванов вину не признал. "Я журналист, и моя задача – предоставлять читателям информацию. Я её предоставляю. А уж подрывает это авторитет [военных] или не подрывает, это уже остается за самим человеком, который получил информацию, её проанализировал", – сказал он на одном из заседаний.
Статьи о недостоверной информации о российской армии и о дискредитации российской армии были добавлены в Уголовный кодекс депутатами Госдумы, Совета Федерации и подписавшим закон президентом России Владимиром Путиным сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Власти используют эти обвинения для военной цензуры, преследования любых антивоенных выступлений, политиков и активистов. В феврале 2023 года суд в Барнауле отправил в колонию другую журналистку RusNews, Марию Пономаренко, по обвинению в аналогичном преступлении.
- После российского вторжения в Украину 2022 года Россию вынуждены были покинуть сотни журналистов и работников медиа. 15 журналистов были арестованы, включая журналиста Радио Свобода Алсу Курмашеву, подсчитал Комитет защиты журналистов. НКО учитывает в подсчёте аннексированный Россией Крым, так как он находится под фактическим контролем российских властей.
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